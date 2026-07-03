Ofsaid ‘bantu’ Portugal mara, Croatia gigit jari Gol detik akhir Ramos bawa Portugal ke pusingan 16 terakhir

TORONTO (Canada): Cristiano Ronaldo menjaringkan gol pertamanya di peringkat kalah mati Piala Dunia sepanjang kerjayanya. Namun lebih penting, Goncalo Ramos menjaringkan gol kemenangan negaranya pada waktu kecederaan.

Portugal turut bernasib baik pada saat-saat akhir menerusi keputusan ofsaid, membolehkan mereka menewaskan Croatia 2-1 pada 2 Julai (3 Julai waktu Singapura).

Kemenangan itu membolehkan Portugal menempah pertembungan pusingan 16 terakhir menentang Sepanyol.

Croatia kelihatan berjaya menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan itu, hingga meninggalkan Ronaldo terduduk kecewa di bangku simpanan.

Namun percubaan saat-saat akhir itu dibatalkan atas keputusan ofsaid selepas semakan Video Pembantu Pengadil (VAR), hingga menyebabkan penyokong Croatia di Stadium Toronto melontarkan barangan ke atas padang.

“Ia sesuatu yang sukar kerana dalam perlawanan ini, jika anda tidak menang, anda pulang begitu sahaja,” kata Ramos.

“Tetapi bagi saya khususnya, saya suka detik-detik sebegitu, saya suka perlawanan sebegitu, saya mahu bermain setiap perlawanan seperti itu, saya mahu berada dalam detik-detik penting,” tambahnya.

Pemain Croatia, Josko Gvardiol, menyangka beliau telah menyamakan kedudukan untuk negaranya pada minit ke-103, tetapi semakan VAR menunjukkan bola itu telah menyentuh Igor Matanovic semasa melalui laluan tersebut, menjadikan Gvardiol dalam kedudukan ofsaid.

“Kami tidak layak menerima kesudahan seperti ini,” kata jurulatih Croatia, Zlatko Dalic.

“Memang tidak mudah apabila kita kehilangan gol pada minit-minit akhir perlawanan, tetapi kami sepatutnya dapat menyelesaikan perkara ini dengan cara yang berbeza.”

Ronaldo, 41 tahun, menjadi pemain tertua yang menjaringkan gol di peringkat kalah mati Piala Dunia apabila beliau menjaringkan gol menerusi sepakan penalti untuk menyamakan kedudukan bagi Portugal pada minit ke-68 dalam perlawanan yang mendebarkan itu.

Kemudian, pemain penggantinya, Ramos, melompat lebih tinggi daripada pertahanan Croatia pada minit keempat waktu kecederaan untuk menjaringkan gol kemenangan.

Ivan Perisic sebelum ini menjaringkan gol Croatia untuk mendahului perlawanan apabila beliau menerima hantaran daripada Josip Stanisic dan dengan tenang menjaringkan gol di sudut jauh gawang pada minit ke-53.

Perlawanan itu menjadi semakin terbuka dengan aksi serangan bertukar ganti yang mengagumkan.

Portugal menguasai bola pada separuh masa pertama tetapi bergelut untuk memanfaatkan peluang mereka dengan baik.

Ronaldo, yang diejek oleh penyokong Croatia setiap kali beliau menyentuh bola, gagal menanduk hantaran awal daripada Pedro Neto.

Selepas itu, beliau bersama Bruno Fernandes turut gagal memanfaatkan hantaran daripada Joao Cancelo.

Croatia, naib juara Piala Dunia 2018 dan pemenang di tempat ketiga pada 2022, bangkit dengan agresif sebaik sahaja permainan itu bersambung.

Pasukan itu menekan Portugal apabila Mateo Kovacic mendapat bola dan menembusi pertahanan lawan, tetapi rembatannya terkena sisi jaring tidak lama sebelum mereka akhirnya jaringan dibuka.

Nikola Vlasic menyangka beliau telah menjaringkan gol kedua Croatia tetapi jaringan itu dibatalkan atas keputusan ofsaid selepas menolak bola masuk, sebelum Portugal bangkit menyerang semula, dengan Rafael Leao melepaskan rembatan dari luar kawasan penalti yang menghentam palang gawang.

Ronaldo hampir menjaringkan gol apabila beliau menendang bola melepasi penjaga gol, Dominik Livakovic, masuk ke dalam gawang, tetapi jaringan itu juga dibatalkan atas keputusan ofsaid.