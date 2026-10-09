Daripada membuat penampilan sulung secara mengejut sebagai pengganti Carlos Sainz di Grand Prix Arab Saudi 2024, pemandu Haas, Oliver Bearman kini menjalani musim penuh keduanya dalam Formula Satu (F1) bersama pasukan itu.

Meskipun sudah mempunyai lebih banyak pengalaman di litar, pemandu Britain itu mengakui masih banyak yang perlu dipelajari terutamanya dalam menghadapi Litar Jalan Raya Marina Bay yang mencabar serta cuaca panas Singapura.

“Saya sudah banyak belajar sepanjang musim ini.

“Setiap sesi adalah peluang untuk memperbaiki diri dan itulah yang saya usahakan,” kata Bearman dalam temu bual melalui e-mel bersama Berita Harian (BH).

Menurutnya, beliau memberi tumpuan untuk lebih mudah menyesuaikan diri, selain memastikan latihannya terus dijaga dan mengumpul sebanyak mungkin pengalaman.

“Musim ini ada naik turunnya, tetapi kami mula lihat hasil daripada kerja keras itu.

“Saya harap kami dapat menamatkan musim dengan baik dan memberikan yang terbaik di Singapura,” katanya.

Pemandu 21 tahun itu masih mengingati pengalaman pertamanya memandu kereta lumba F1 pada 2024.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Naib Presiden Indonesia, Encik Gibran Rakabuming Raka, mendengar ucapan Presiden Prabowo Subianto mengenai kerangka makroekonomi di bangunan Parlimen di Jakarta pada 20 Mei.

Naib Presiden Indonesia didesak letak jawatan

Oct 9, 2026 | 2:59 PM
Asap tebal dan api kelihatan menjulang dari Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, pada 8 Oktober 2026, susulan serangan yang didakwa dilakukan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yemen. Singapura mengutuk serangan terhadap prasarana penerbangan awam Arab Saudi yang mengakibatkan kematian dan kecederaan dalam kalangan orang awam, sambil menegaskan bahawa tindakan sedemikian tidak boleh diterima atau dibenarkan atas apa jua alasan

Singapura kutuk serangan Houthi terhadap prasarana penerbangan awam Saudi

Oct 9, 2026 | 5:15 PM
Anggota Parlimen (AP) bagi kawasan undi Geylang Serai, sebahagian daripada GRC Marine Parade-Braddell Heights, Cik Diana Pang, membawa wartawan Berita Harian meneroka Joo Chiat Road.

‘Kak’ Diana tekad damping semua penduduk di Geylang Serai

Oct 9, 2026 | 4:44 PM
Open Secret, penutupan kedai, Arab Street

Open Secret tutup 1 Nov apabila tamat tempoh pajakan di Arab Street

Oct 9, 2026 | 3:36 PM
bekas banduan, bantuan komuniti, kembali ke masyarakat, yellow ribbon, offender, prison, minimart, community

Bina hidup selepas penjara, kini talian hayat keluarga kesempitan

Oct 8, 2026 | 4:56 PM
Afiqah Nur Fitri Suhaiemi, pakar ekonomi, dasar negara, peranan masyarakat

Ahli ekonomi bukan sekadar angka, dapat sumbang kepada dasar negara

Oct 7, 2026 | 7:52 PM
jerebu kanak-kanak

Jerebu: Awasi gejala sesak nafas dalam kalangan kanak-kanak

Sep 28, 2026 | 5:30 AM
Pengguna dinasihatkan supaya berwaspada ketika melakukan urus niaga dalam talian, sedang kes dan kerugian akibat penipuan e-dagang meningkat pada separuh pertama 2026.

Kerugian dek tipu e-dagang naik hampir 20%

Aug 24, 2026 | 3:00 PM
kecerdasan buatan

AI jana peluang baharu kembang niaga

Aug 17, 2026 | 5:30 AM
Cahaya Timur, Jamaludin Latiff

Cahaya Timur perluas kedai, penuhi permintaan pelanggan setia

Oct 1, 2025 | 5:03 PM

Ketika itu, beliau hanya mempunyai beberapa jam untuk membuat persiapan selepas dipanggil Ferrari bagi menggantikan Sainz yang tidak dapat berlumba.

Beliau kemudian layak di petak ke-11 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketujuh.

“Perbezaan dari segi fizikal adalah kejutan terbesar bagi saya.

“Saya akan sentiasa mengingati kesakitan pada leher ketika pertama kali memandu kereta lumba F1.

“Namun, ia merupakan detik istimewa dalam kerjaya saya dan saya rasa amat bangga kerana kami berjaya mendapat tempat ketujuh dalam perlumbaan itu,” katanya.

Dengan pengalaman yang semakin bertambah, Bearman kini dahagakan pencapaian yang lebih besar.

“Saya masih baharu dalam dunia F1, saya mahu terus belajar, memperbaiki kemahiran dan akhirnya mahu memburu podium,” katanya.

Pemandu Haas, Oliver Bearman, bakal menghadapi cabaran baharu di Singapura dengan acara ‘Sprint’ diperkenalkan buat kali pertama di litar jalan raya Marina Bay.
Pemandu Haas, Oliver Bearman, bakal menghadapi cabaran baharu di Singapura dengan acara ‘Sprint’ diperkenalkan buat kali pertama di litar jalan raya Marina Bay. - Foto AFP

Cabaran seterusnya menanti di Singapura dengan acara perlumbaan pecut jarak dekat (Sprint) yang diperkenalkan buat kali pertama di litar itu.

Bagi Bearman, acara tersebut akan menjadikan perlumbaan Singapura lebih sengit, terutama dengan litar yang mencabar dari segi fizikal.

“Saya sangat menantikan acara ‘Sprint’ di Singapura. Litar Singapura cukup mencabar, dengan acara itu serta Grand Prix berlangsung pada hujung minggu yang sama, saingan pasti lebih sengit.

“Tetapi itulah F1, bersaing pada tahap tertinggi. Saya tak sabar,” katanya.

Selain cabaran tambahan itu, Bearman turut menantikan suasana perlumbaan malam di litar itu.

Menurutnya dengan latar belakang bandar yang diterangi cahaya lampu, ditambah dengan sorakan peminat, ia akan menjadikan perlumbaan di Singapura satu pengalaman yang unik.

Namun, beliau sedar keadaan cuaca di sini juga antara cabaran utama.

“Singapura memang mencabar dari segi fizikal, dengan cuaca panas, tahap kelembapan tinggi dan litar yang tidak memberi banyak ruang untuk berehat,” katanya.

Bagi Bearman, sasaran utamanya adalah untuk mendapatkan perlumbaan yang baik sambil terus menimba pengalaman.

“Saya harap dapat menjalani perlumbaan yang baik, atau sekurang-kurangnya mendapat pengalaman pembelajaran yang baik.”

Di sebalik tekanan ‘Sprint’ dan cabaran cuaca panas serta lembap, beliau tetap menantikan masa untuk menikmati Singapura di luar litar.

“Saya ingin meluangkan masa dalam satu hari untuk berbasikal di sekitar Singapura dan cuba makanan dan kopi tempatan.

“Sebelum ini, saya pernah berbasikal di sekitar kawasan Marina Bay dan memang seronok!” katanya.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
GP S’pura terasa seperti perlumbaan ‘tanah air’ buat Alex AlbonOct 8, 2026 | 3:06 PM
Peluang Russell kejar gelaran juara semakin pudar jelang GP S’puraOct 8, 2026 | 2:44 PM
FORMULA SATU; FORMULA ONE (F1)f1Grand Prix Singapura