SYDNEY: Seperti pelumba lain, Oscar Piastri sedar betapa cepatnya penguasaan boleh hilang dengan cepat di litar Formula Satu (F1), namun yakin bahawa McLaren boleh mencabar Mercedes apabila perlumbaan disambung semula kelak, selepas terpaksa ditangguhkan ekoran perang di Timur Tengah.

Pelumba Australia itu memulakan musim ini dengan teruk, terhempas dalam perjalanan ke grid dalam perlumbaan di tempat sendiri di Melbourne, dan kemudian gagal bermula di petak permulaan di China kerana masalah elektrik keretanya.