Topic followed successfullyGo to BHku
Palace lakar sejarah, tempah slot final Eropah
Palace lakar sejarah, tempah slot final Eropah
Palace akan menentang Rayo Vallecano di final yang berlangsung di Leipzig pada 27 Mei
May 8, 2026 | 1:28 PM
Palace lakar sejarah, tempah slot final Eropah
LONDON: Crystal Palace pada mulanya tidak mahu bertanding dalam Liga Konferens, namun kini mereka hanya selangkah lagi untuk memenanginya dan mencipta sejarah baru kelab.
Dalam salah satu malam terhebat untuk kelab itu di Selhurst Park yang penuh semangat, Palace menumpaskan pasukan Ukraine, Shakhtar Donetsk, 2-1 untuk memastikan kejayaan agregat 5-2 dalam separuh akhir.
Laporan berkaitan
Forest cemerlang, namun hanya mara ke saringan Liga EuropaJan 30, 2026 | 2:56 PM
Salah terlepas baki perlawanan musim ini akibat kecederaanApr 26, 2026 | 4:14 PM