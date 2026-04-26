KAHIRAH: Penyerang Liverpool, Mohamed Salah, akan terlepas beraksi bagi baki perlawanan musim selepas mengalami kecederaan hamstring dalam perlawanan menentang Crystal Palace yang berakhir dengan kemenangan 3-1, kata pengarah pasukan nasional Mesir, Ibrahim Hassan, pada 25 April.

Pemain sayap Mesir yang berusia 33 tahun itu, yang telah mengumumkan akan meninggalkan kelab Anfield itu pada penghujung musim, sempat memberi tepukan kepada penonton ketika berjalan keluar akibat kecederaan pada minit ke-60.