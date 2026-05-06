Pemain bakal boikot Terbuka Perancis susulan pertikaian wang kemenangan
Kejohanan itu telah naikkan wang kemenangan sebanyak 9.5% kepada 61.7 juta euro ($92 juta) tahun ini
May 6, 2026 | 1:25 PM
Pemain tenis wanita nombor satu dunia, Aryna Sabalenka, beraksi dalam perlawanan suku akhir Terbuka Madrid menentang pemain Amerika Syarikat, Hailey Baptiste, di Park Manzanares, Madrid, Sepanyol, pada 28 April. - Foto REUTERS
ROME: Pemain akan memboikot kejohanan Terbuka Perancis sekiranya jumlah wang kemenangan bagi Grand Slam gelanggang tanah liat itu tidak dinaikkan, tegas pemain tenis nombor satu dunia wanita, Aryna Sabalenka pada 5 Mei.
Pemain nombor empat dunia, Coco Gauff, turut menyuarakan sokongan terhadap langkah drastik tersebut.
