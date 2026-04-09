FLORIDA (Amerika Syarikat): Pendakwa raya merancang memfailkan sepina untuk rekod ubat preskripsi Tiger Woods daripada sebuah farmasi, menyusuli penangkapan pemain golf itu pada 27 Mac kerana disyaki memandu di bawah pengaruh bahan terlarang.

Woods, 50 tahun, mengaku tidak bersalah di mahkamah Florida atas tuduhan memandu di bawah pengaruh bahan terlarang sehingga menyebabkan kerosakan harta benda dalam satu kemalangan jalan raya di Jupiter Island, Florida, pada 27 Mac.