Pendakwa raya mahu sepina rekod preskripsi ubatan Tiger Woods
Mengaku tidak bersalah atas tuduhan memandu di bawah pengaruh bahan terlarang
Apr 9, 2026 | 6:00 PM
Tiger Woods mendakwa dia sedang melihat telefonnya dan menukar stesen radio apabila kenderaan Land Rovernya melanggar belakang sebuah trak. - Foto AFP
FLORIDA (Amerika Syarikat): Pendakwa raya merancang memfailkan sepina untuk rekod ubat preskripsi Tiger Woods daripada sebuah farmasi, menyusuli penangkapan pemain golf itu pada 27 Mac kerana disyaki memandu di bawah pengaruh bahan terlarang.
Woods, 50 tahun, mengaku tidak bersalah di mahkamah Florida atas tuduhan memandu di bawah pengaruh bahan terlarang sehingga menyebabkan kerosakan harta benda dalam satu kemalangan jalan raya di Jupiter Island, Florida, pada 27 Mac.
