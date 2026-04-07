Tiger Woods tetap jadi sebutan pemain jelang Masters
Apr 7, 2026 | 4:32 PM
Juara Masters lima kali, Tiger Woods, mengumumkan tidak akan mengambil bahagian dalam edisi ke-90 kejohanan Masters minggu ini. - Foto AFP
GEORGIA (Amerika Syarikat): Tiger Woods tidak akan bersaing di kelab golf Augusta National minggu ini, namun juara Masters sebanyak lima kali itu tetap menjadi bualan utama dalam kalangan 91 pemain yang bertanding.
Woods, 50 tahun, dilaporkan telah mendaftar masuk ke program rawatan di luar Amerika Syarikat susulan satu kemalangan jalan raya yang membawa kepada penahanan beliau atas dakwaan memandu di bawah pengaruh alkohol di Florida pada 27 Mac.
