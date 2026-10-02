Malam di Stadium Si Jalak Harupat itu bukan sekadar penyingkiran daripada Piala Asean Fifa.

Singapura bukan sahaja gagal menewaskan Malaysia dan melangkah ke peringkat seterusnya, malah dibelasah 6–0 - kekalahan terbesar mereka kepada pesaing utama negara sejak 1978.

Apa yang lebih menyakitkan ialah keputusan perlawanan tersebut tidak menggambarkan keseluruhan persembahan mereka, terutamanya pada separuh masa pertama apabila skuad Singa beraksi berani dan mencipta beberapa peluang sepanjang perlawanan.

Namun sekali lagi, peluang-peluang itu gagal disempurnakan - manakala Malaysia cukup klinikal untuk menghukum setiap ruang yang diberikan.

Barisan pemain Singapura tunduk hampa selepas wisel penamat ditiupkan, mengesahkan penyingkiran skuad Singa daripada Piala Asean Fifa.
Barisan pemain Singapura tunduk hampa selepas wisel penamat ditiupkan, mengesahkan penyingkiran skuad Singa daripada Piala Asean Fifa. - Foto FAS

Walau bagaimanapun, kekecewaan itu kini perlu dijadikan sebagai pembakar semangat.

Melihat keputusan 6-0, mudah untuk membuat kesimpulan bahawa Singapura tidak bersaing dalam permainan.

Tetapi jurulatih Gavin Lee sendiri tidak melihatnya begitu.

“Saya fikir kami bermula dengan baik,” katanya selepas perlawanan.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pasangan suami isteri, Encik Muhammad Agus Faizal dan Cik Zahra Mansor mendirikan rumah tangga pada September lalu sebelum membuka Nemu Senja. Warung kopi itu diinspirasikan daripada budaya minum kopi Indonesia dan menjadi ruang untuk pelanggan bersantai serta memperlahankan rentak kehidupan.

‘Warung’ tawar ruang rehatkan diri dengan secawan kopi selepas sibuk seharian

Oct 2, 2026 | 3:42 PM
Kerosakan pada Stesen Pengagihan Elektrik Taibah dan serpihan dron yang menurut pihak berkuasa Arab Saudi dilancarkan Houthi, di Madinah pada 29 September.

Serangan dron Houthi jejas kemudahan bekalan elektrik Masjid Nabawi

Oct 2, 2026 | 12:03 PM
Perlumbaan Formula 1 kembali ke Litar Antarabangsa Sepang di Selangor, pada 2 hingga 4 Oktober ini.

Polis M’sia perketat kawalan sempena 3 acara antarabangsa, termasuk F1

Oct 2, 2026 | 2:44 PM
Cik Oniatta Effendi bersama koleksi batik tulis edisi 2026 yang meraikan sedekad perjalanannya bersama Baju by Oniatta. Koleksi itu menampilkan semula siluet ikonik jenama tersebut dengan sentuhan lebih santai menerusi kebaya, jaket dan baju atasan, dengan warna biru (indigo) dan coklat (sogan) antara warna utama.

Acara Worn. Made. Shared. hidupkan warisan batik di Kampong Gelam

Oct 2, 2026 | 3:16 PM
Kempen pasukan sepak takraw TeamSG di Sukan Asia Aichi-Nagoya 2026 tamat di peringkat kumpulan bagi kategori Kuadran Lelaki, selepas tewas kepada Korea Selatan, Indonesia dan Jepun. Dalam gambar, pemain TeamSG beraksi menentang Korea Selatan dalam perlawanan pembukaan kumpulan di temasya tersebut pada 30 September.

Langkah pasukan sepak takraw negara terkandas di peringkat kumpulan

Oct 2, 2026 | 3:22 PM
wartawan mesir ditahan

Mesir tahan enam wartawan dakwa ada kaitan dengan Ikhwanul Muslimin

Oct 2, 2026 | 1:36 PM
Tang Tea Eating House, menawarkan potongan harga lebih 50 peratus bagi hidangan tertentu sebagai usaha merangsang jualan sedang jumlah pelanggan terjejas akibat jerebu.

Peniaga F&B sesuaikan operasi sedang jerebu jejas pelanggan

Oct 2, 2026 | 2:01 PM
Noraniza Idris (kiri) membuat persembahan spontan di majlis perkahwinan Encik Ahmad Syafiq Moklas dan Rahila Rashun (paling kanan).

Persembahan Noraniza Idris, dikir barat meriahkan majlis Rahila Rashun

Sep 14, 2026 | 8:42 PM
Syarat kelayakan bagi beberapa skim seperti Geran Penjagaan di Rumah (HCG) akan diperluaskan.

Lebih sokongan kewangan mulai 2027 buat penjaga individu kurang upaya, autisme

Sep 4, 2026 | 3:36 PM
Malaysia, Mahathir Mohamad, Mukhriz Mahathir

Mahathir terima cicit pertama, kini bergelar moyang

Aug 18, 2026 | 2:19 PM

Singa memang tampil dengan keberanian untuk menyerang dan terus cuba mencari jalan kembali selepas ketinggalan.

Penalti yang dianugerahkan kepada Malaysia seawal 3 minit juga boleh dianggap sebagai nasib malang.

Tetapi terutama sekali pada separuh masa pertama, Singa mempamerkan semangat juang yang sudah biasa dilihat dalam kalangan pemain tanah air.

Malah, Gavin berkata pasukannya lebih kerap sampai ke kawasan penalti berbanding perlawanan menentang Bangladesh di mana mereka menang 1-0.

Pemain tengah, Song Ui-young (tiga dari kanan) bersama rakan pasukan cuba mencipta peluang di bahagian serangan, namun ketumpulan menjaringkan gol kekal berterusan.
Pemain tengah, Song Ui-young (tiga dari kanan) bersama rakan pasukan cuba mencipta peluang di bahagian serangan, namun ketumpulan menjaringkan gol kekal berterusan. - Foto FAS

Namun masalah kekurangan ketajaman untuk menjaringkan gol sudah timbul sebelum perlawanan Malaysia, dan mereka gagal menangi masalah tersebut.

Malangnya buat Singa, Harimau Malaya mempamerkan ketajaman yang diidamkan.

“Mereka menjaringkan gol dengan hampir setiap percubaan yang mereka cipta,” kata Lee.

Walaupun barisan Singa memperlihatkan permainan bermutu pada awal permainan dengan menguasai beberapa gerakan berbahaya, disiplin dan bentuk pasukan mula berkecai pada separuh masa kedua.

Keletihan fizikal serta tekanan mental menjadikan barisan pertahanan Singa dalam keadaan kucar-kacir setiap kali Malaysia melakukan serangan balik pantas.

Itulah mungkin gambaran paling tepat tentang perbezaan antara kedua-dua pasukan pada 1 Oktober lalu.

Ketumpulan di depan gol juga menyebabkan benteng pertahanan Singa terlalu terdedah.

Apabila kekurangan jaringan, pasukan terpaksa mengambil lebih risiko.

Lee sendiri mengakui mereka mengambil risiko kerana percaya mereka masih mempunyai peluang untuk kembali ke dalam permainan.

Malah pada kedudukan 2-0 atau 3-0, katanya, satu gol masih mampu mengubah keadaan.

Masalahnya ialah ketika Singapura mengejar gol, mereka meninggalkan terlalu banyak ruang di bahagian pertahanan.

“Sayangnya, kami membuka ruang terlalu luas di bahagian belakang, dan akhirnya kami dihukum disebabkan perkara itu,” kata Lee.

Strategi itu terus mendedahkan benteng pertahanan demi memburu gol dalam situasi sebegitu mungkin akan dilihat sebagai strategi yang salah.

Hakikatnya, pada kedudukan 3-0, Singapura mungkin berupaya mencatatkan keputusan yang kurang memalukan sekiranya barisan pemain mengambil pendekatan defensif untuk menyerap tekanan, berbanding terus menyerahkan ruang seluas-luasnya untuk diratah jentera serangan Malaysia.

Bahkan, dalam perlawanan tersebut, Malaysia yang sedang memburu gol, sedangkan pasukan Singa hanya perlu satu gol untuk layak ke pusingan seterusnya.

Selepas wisel penamat, emosi pemain dan Lee jelas terpampang. Mereka sedar bahawa ini bukan sekadar kekalahan besar.

Ia kekalahan kepada Malaysia - musuh kuat - dalam perlawanan yang menentukan sama ada mereka terus kekal dalam kejohanan atau tersingkir.

Lee berkata suasana dalam bilik persalinan dipenuhi pemain yang diselubungi kekecewaan.

Dan kekecewaan tersebut jelas dirasakan dalam kalangan komuniti bola sepak Singa, kerana malam seperti itu memang menyakitkan.

Namun, rasa sakit tersebut perlu menjadi pengajaran.

Biarlah kekalahan kepada Malaysia menjadi sesuatu yang tidak mahu dirasai lagi pasukan Singa.

Dan biarkan emosi yang terasa di Bandung pada 1 Oktober menjadi pembakar semangat apabila mereka kembali beraksi bagi negara sekali lagi.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Singa tersingkir dari Piala Asean Fifa selepas tewas kepada M’siaOct 1, 2026 | 10:39 PM
Singa perlu lebih mengaum, kukuh benteng jelang perlawanan ‘kalah mati’ dengan M’siaSep 29, 2026 | 2:46 PM
FASbola sepak sgMALAYSIAFifaAsean