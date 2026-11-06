MADRID: Ketika majlis pengebumian pemain bola sepak, mendiang Jesus de Miguel, diadakan pada 5 November, keluarganya meluahkan bahawa de Miguel telah meninggalkan pengaruh yang besar kepada kehidupan ramai orang dan mendiang akan sentiasa dalam ingatan mereka semua.

Penyerang Tenerife berusia 30 tahun itu meninggal dunia selepas mengalami kecederaan parah ketika beraksi dalam perlawanan divisyen dua Sepanyol pada 2 November.

Susulan pertembungan dengan penjaga gol FC Andorra, Jesus Owono, De Miguel terbaring kaku di atas padang ketika menerima rawatan daripada pasukan perubatan sebelum dikejarkan ke hospital.

Beliau menghembuskan nafas terakhir di hospital pada 3 petang, 3 November waktu Singapura.

Owono dilayangkan kad merah atas kekasaran berkenaan dan perlawanan tersebut dihentikan.

Upacara pengebumian De Miguel diadakan di kampung halaman ibu bapanya di Navahermosa, Toledo, kira-kira 125 kilometer dari ibu negara Sepanyol, Madrid.

Rakan sepasukan Tenerife mengusung keranda beliau sebelum upacara pengebumian bermula di San Miguel Arcangel.

Jurulatih skuad kebangsaan Sepanyol, Luis de la Fuente, antara yang hadir memberi penghormatan terakhir, bersama Presiden Real Madrid, Florentino Perez; Ketua Eksekutif Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin; serta bekas pengurus Real Madrid dan Sepanyol, Jose Antonio Camacho.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Penyerang Bayern Munich dari England, Harry Kane, menunjukkan trofi Ballon d’Or kepada penyokong sebelum perlawanan Bundesliga menentang Borussia Dortmund di Munich pada 31 Oktober.

Kontrak baharu Kane: Kesannya kepada England dan rekod Liga Perdana

Nov 6, 2026 | 11:22 AM
tempe, tapai, produk penapaian

Perkenal tempe, tapai di pasaran sejagat; seperti keju, ‘kimchi’

Nov 6, 2026 | 5:30 AM
Akta Jerebu Singapura, pencemaran udara, tindakan tegas syarikat

Pengamat: Pindaan Akta Jerebu bukti S’pura komited bertindak tegas terhadap firma terbabit

Nov 5, 2026 | 6:33 PM
haji 2027, MUIS, ejen pelancongan haji

MUIS nasihat jemaah haji 2027 berurusan hanya dengan ejen dilantik

Nov 5, 2026 | 5:40 PM
Salah satu projek yang bakal dilancarkan pada Februari 2027 terletak di kawasan perumahan baharu Mount Pleasant di Toa Payoh.

BTO Feb 2027: Projek kedua di Mount Pleasant, Bishan dengan tempoh menunggu lebih singkat

Nov 5, 2026 | 8:19 PM
Bertemakan ‘Kisah Kita’, sambutan BH70 bertujuan meraikan hubungan erat antara BH dengan masyarakat yang menjadi nadi dan sumber kekuatannya selama ini.

BH70: Meraikan Kisah Kita

Nov 6, 2026 | 5:00 AM
Bekas Presiden Indonesia, Joko “Jokowi’ Widodo, menunjukkan ijazah asal Universiti Gadjah Mada (UGM) ketika memberikan keterangan dalam perbicaraan kes fitnah di Mahkamah Daerah Jakarta Timur pada 5 November 2026. Jokowi mengemukakan dokumen itu bagi menangkis dakwaan bahawa beliau menggunakan ijazah palsu sepanjang kerjaya politiknya, termasuk ketika bertanding dalam pilihan raya presiden pada 2014. Beliau menegaskan ijazah berkenaan pertama kali digunakan untuk memohon pekerjaan di PT Kertas Kraft Aceh pada 1985 atau 1986, manakala UGM turut mengesahkan kesahihan kelayakan akademiknya.

Jokowi tunjuk ijazah asal di mahkamah, nafi dakwaan guna sijil palsu

Nov 5, 2026 | 2:11 PM
Sekilas usul pindaan kepada Akta Pentadbiran Hukum Islam

Sekilas usul pindaan kepada Akta Pentadbiran Hukum Islam

Nov 3, 2026 | 9:21 PM
Menteri Negara Kanan (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Ehwal Dalam Negeri), Encik Goh Pei Ming, berkata lebih 90 peratus prasekolah dilengkapi dengan alat penyaman udara, walaupun ia tidak diwajibkan bagi tujuan pengurusan jerebu.

Prasekolah wajib ada alat pembersih udara di ruang utama pembelajaran semasa keadaan jerebu

Nov 3, 2026 | 3:51 PM
Semasa sidang media di Bangunan Sultan Iskandar (BSI), Johor Bahru, Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia (AKPS), Datuk Mohd Nasaruddin M Nasir (tengah), menunjukkan gambar bahan bukti termasuk timbunan wang tunai yang cuba dibawa keluar dari Malaysia tanpa mengisytiharkannya.

Pasangan M’sia menuju S’pura ditahan, gagal isytihar hampir RM3j

Oct 29, 2026 | 2:36 PM

Ejen De Miguel, Manuel Hernandez, mengeluarkan kenyataan bagi pihak keluarga yang antaranya merakamkan penghargaan kepada orang ramai atas sokongan mereka ketika tempoh sukar ini, serta memohon agar privasi keluarga mendiang dihormati.

“Terima kasih kerana menyayanginya, mengingatinya dan berada di sisi kami.

“Tiada kata-kata yang mampu menggambarkan rasa penghargaan kami atas setiap mesej, panggilan telefon dan tanda sokongan yang kami terima.

“Rasa kasih yang mendalam ditujukan kepada Jesus (de Miguel) dan melihat kesan yang ditinggalkannya kepada begitu ramai orang adalah sesuatu yang akan sentiasa kami semat dalam ingatan.

“Pemergian Jesus meninggalkan kekosongan yang mustahil untuk diisi, namun beliau turut meninggalkan kenangan yang begitu bermakna buat kami semua yang bertuah dapat berkongsi hidup bersamanya,” kata Hernandez.

Pelbagai pihak turut melahirkan penghormatan terakhir buat De Miguel – yang menyertai Tenerife pada musim panas 2025 – termasuk bertafakur selama seminit sebelum aksi bermula pada semua perlawanan Eropah minggu ini. 

Menerusi kenyataan yang dikeluarkan kelab Andorra pada 4 November, penjaga gol Owono meluahkan bahawa beliau kini melalui saat-saat paling sukar dalam hidupnya. 

Beberapa jam selepas berita kematian itu diumumkan, orang ramai meletakkan kalungan bunga dan menyalakan lilin di bawah potret hitam putih De Miguel di Stadium Heliodoro Rodriguez Lopez yang merupakan lokasi terakhir penyerang Tenerife itu beraksi.

Kesatuan Pemain Bola Sepak Sepanyol (AFE) pada 5 November mengemukakan permohonan agar semua perlawanan hujung minggu ini ditangguhkan sebagai tanda penghormatan buat De Miguel. – Agensi berita.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
4 maut termasuk sesak nafas ketika sambut kemenangan Mexico di Piala DuniaJul 2, 2026 | 1:45 PM
Perbicaraan baru kes kematian Maradona bermula di ArgentinaApr 14, 2026 | 4:21 PM
bola sepakcederakematian