Salah seorang perenang negara yang paling konsisten di kolam renang, Gan Ching Hwee, mencipta satu lagi kejayaan pada 20 September apabila beliau menjadi warga Singapura pertama yang memenangi pingat perak bagi acara renang 1,500 meter (m) gaya bebas wanita di Sukan Asia dengan catatan masa 16 minit 0.45 saat.

Mendahuluinya di Pusat Akuatik Tokyo ialah Li Bingjie dari China, dengan mencatat masa 15:53.52, manakala Ichika Kajimoto dari Jepun meraih gangsa dengan mencatat masa 16:06.83.

Gan juga merupakan perenang wanita Singapura pertama yang memenangi pingat di Sukan Asia sejak Roanne Ho merangkul perak dalam acara 50m kuak dada pada 2018.

Masa yang dicatatkan Gan iaitu 8:29.56 dalam 800 meter pertama itu juga merupakan satu rekod nasional baharu, sekali gus memadamkan rekod terbaik beliau sebelum ini iaitu 8:29.93 yang dicatatkan semasa Kejohanan Akuatik Dunia di Singapura pada 2025.

Sebelum ini, Neo Chwee Kok merupakan satu-satunya warga Singapura yang berjaya memenangi pingat di Sukan Asia bagi jarak yang sama apabila beliau meraih pingat emas dalam acara 1,500m gaya bebas lelaki pada 1951.

Namun, acara wanita hanya diperkenal di Sukan Asia pada 2018 di Indonesia yang menyaksikan Gan menduduki tempat kelima (16:39.70).

Beliau kemudiannya memperbaiki kedudukan dan menduduki tempat keempat (16:24.67) di China pada 2023.

Kemajuan atlet berusia 23 tahun itu dalam acara jarak jauh sejak beberapa tahun lalu jelas terbukti kerana beliau kini memegang rekod nasional dalam acara 200m, 400m, 800m dan 1,500m gaya bebas wanita serta 400m rampaian individu.

Di Sukan SEA pada Disember 2025, beliau melakar sejarah dengan melengkapkan kemenangan triple-triple yang jarang berlaku dalam acara 200m, 400m dan 800m gaya bebas wanita merentasi tiga edisi iaitu pada 2022, 2023 dan 2025.

Gan dijadualkan beraksi dalam acara 400m gaya bebas wanita pada 22 September, berganti-ganti 4x200m gaya bebas (24 September) dan 800m gaya bebas (25 September).

Dalam pada itu, atlet wushu nasional Zeanne Law merangkul pingat pertama Singapura di Sukan Asia pada 20 September, dengan memenangi pingat gangsa bersama dalam acara taijijian-taijiquan wanita.