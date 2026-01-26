SPH Logo mobile
Perkahwinan bentuk fasa baru bagi Izwan Mahbud

Penjaga gawang negara pilih kekal beraksi di S’pura walau dapat tawaran kembali beraksi di Thailand
Jan 26, 2026 | 3:00 PM

Penjaga gawang Singapura, Izwan Mahdud, melangkah ke alam perkahwinan bersama pengarah pemasaran Global Ehsan Relief, Ameerah Rahman. Perkahwinan tersebut telah memberi dorongan tambahan bagi beliau untuk terus berjaya di padang. - Foto BH oleh DESMOND WEE

Walaupun menerima tawaran untuk kembali beraksi di Thailand bersama bekas kelabnya, Nongbua FC, satu destinasi yang sejajar dengan keinginan beliau untuk mendapatkan lebih banyak masa untuk beraksi di padang, Izwan Mahbud akhirnya memilih untuk tidak meneruskan langkah tersebut.

Berkata demikian kepada Berita Harian (BH), penjaga gol negara itu mengakui beliau yakin mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan di Thailand, berdasarkan pengalaman dulu semasa beliau beraksi di sana.

