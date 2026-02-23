Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Presiden Donald Trump tidak berada di Kelab Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida, ketika insiden berlaku. - Foto: AFP

MIAMI: Ejen Perkhidmatan Rahsia Amerika Syarikat dan seorang timbalan sheriff telah menembak mati seorang lelaki bersenjatakan senapang patah yang menceroboh perimeter keselamatan estet Presiden Donald Trump di Mar-a-Lago di Florida pada awal pagi 22 Februari.

Encik Trump berada di Washington semasa kejadian itu, yang menurut pegawai berlaku sekitar 1.30 pagi waktu tempatan.

Suspek, seorang lelaki berusia awal 20-an, dikesan di pintu pagar utara hartanah Mar-a-Lago, membawa senapang patah dan tin berisi bahan api, kata Perkhidmatan Rahsia.

Ejen bersemuka dengan lelaki itu dan menyuruhnya melucutkan senjata tetapi dia sebaliknya mengangkat senapangnya itu.

“Satu-satunya perkataan yang kami katakan kepadanya ialah ‘jatuhkan barang-barang itu’” kata sheriff Daerah Palm Beach, Encik Ric Bradshaw, kepada pemberita.

“Pada masa itu dia meletakkan tin bahan api itu, mengangkat senapang patah ke kedudukan menembak,” kata Encik Bradshaw.

Seorang timbalan dan dua ejen Perkhidmatan Rahsia kemudian menembaknya. Individu itu disahkan meninggal dunia dan tiada pegawai yang cedera.

Perkhidmatan Rahsia berkata tiada sesiapa di bawah perlindungannya berada di Mar-a-Lago pada masa itu. Perkhidmatan Rahsia bertanggungjawab atas keselamatan presiden, naib presiden dan bekas presiden, dan keluarga mereka, serta calon pilihan raya utama dan ketua negara asing yang melawat Amerika.

Tidak ada reaksi segera daripada Rumah Putih.

Encik Trump, yang sering menghabiskan hujung minggunya di Mar-a-Lago, telah menjadi sasaran beberapa rancangan atau percubaan membunuhnya.

Pada Februari, Ryan Routh, 59 tahun, yang merancang untuk membunuh Encik Trump di padang golf Florida pada September 2024, dua bulan sebelum pilihan raya Amerika, dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup.

Serangan yang dirancang oleh Routh terhadap Encik Trump berlaku dua bulan selepas percubaan membunuh pemimpin Republikan itu di Pennsylvania.

Matthew Crooks yang berusia 20 tahun melepaskan beberapa tembakan semasa perhimpunan, salah satunya mengenai telinga kanan Encik Trump.

Serangan itu, yang menyebabkan seorang peserta perhimpunan terbunuh, terbukti menjadi titik perubahan dalam kepulangan Encik Trump ke tampuk kuasa. Crooks serta-merta ditembak dan dibunuh oleh pasukan keselamatan dan motifnya masih tidak diketahui.

Keganasan politik telah meningkat di negara yang sangat terpolarisasi dengan wacana politik menjadi semakin agresif.