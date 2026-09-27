Pemain pertahanan Cardiff City kelahiran Liverpool, Perry Ng, berpeluang menyarung jersi skuad Singa untuk beraksi dalam Piala Asia di Arab Saudi dari 7 Januari hingga 5 Februari 2027, selepas menerima kewarganegaraan Singapura pada September.

Perkembangan itu diumumkan oleh Presiden Persatuan Bola Sepak Singapura (FAS), Forrest Li, pada Kongres Tahunan FAS pada 27 September.

Ng, 30 tahun, tiba di Singapura pada 21 September dan dipercayai merupakan atlet kelahiran luar negara pertama dengan keturunan generasi ketiga Singapura yang menjadi warganegara Singapura.

Namun, beliau tidak akan menyertai pasukan nasional bagi saingan Piala Asean Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa) yang sedang berlangsung di Indonesia, memandangkan senarai pemain skuad Singa telah pun dimuktamadkan.

Meskipun begitu, terdapat kemungkinan beliau dapat menyarung jersi Singapura di depan penyokong sendiri apabila Singa menentang Paraguay pada 13 November dan berdepan juara dunia lima kali Brazil pada 17 November, di Stadium Negara.

Datuk Ng dilahirkan di Singapura, namun peraturan kewarganegaraan Republik itu menetapkan bahawa kelayakan mendapatkan pasport melalui keturunan hanya dikenakan bagi individu yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang ibu atau bapa yang dilahirkan di Singapura atau merupakan warganegara melalui pendaftaran.

Justeru, permohonan kewarganegaraannya dipertimbangkan di bawah skim Bakat Sukan Asing, selepas beliau memperoleh status penduduk tetap (PR) pada Mac 2025.

Pemain pertahanan kanan yang dinamik itu sudah lama menyatakan hasratnya untuk beraksi bersama skuad Singa, dan kerap melawat Singapura untuk menjalani latihan bersama pasukan negara serta beramah mesra dengan pemain belia nasional.

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Rutinnya apabila berada di sini termasuk melawat tempat persemadian datuknya di sebuah kolumbarium Taoist di Bedok, menikmati makanan tempatan, dan menyertai aktiviti sukarela di pelbagai badan kebajikan.

Apabila mempunyai kesempatan, beliau menyaksikan perlawanan persahabatan Singapura di Stadium Jalan Besar dan bertindak sebagai pemandu pelancong untuk rakan-rakannya dari luar negara dengan membawa mereka menikmati makanan tempatan.

Pada Jun, hubungannya dengan Singapura menjadi semakin bermakna selepas beliau melamar teman wanitanya, Lucy Owen, di Sentosa pada 23 Jun.

Ng menyertai akademi Crewe Alexandra pada usia lima tahun, sebelum melepasi pelbagai peringkat untuk beraksi selama enam musim bersama pasukan senior mereka di divisyen ketiga dan keempat England, serta dipilih sebagai Pemain Terbaik Kelab bagi musim 2018-19.

Beliau berpindah ke kelab divisyen dua, Cardiff City, pada 2021 dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Kelab bagi musim 2022-23 dan 2023-24. 

Di kedua-dua kelab berkenaan, beliau pernah merasai kekecewaan tersingkir dari liga, namun turut merasa kepuasan membantu kelab meraih kelayakan naik pangkat selepas itu.

Sekembalinya ke saingan Kejohanan Kejuaraan (Championship) England musim ini, Cardiff kini menduduki tangga ke-21 daripada 24 pasukan selepas memungut tujuh mata daripada lapan perlawanan.

Meskipun skuad Bluebirds itu berdepan permulaan musim yang sukar, Ng berjaya menjaringkan gol menerusi rembatan kencang ketika tewas 1-2 kepada Queens Park Rangers pada September.

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