Piala Dunia 2026: Ronaldo gagal buktikan prestasinya masih di tahap terbaik

Cristiano Ronaldo dari Portugal berjalan meninggalkan padang selepas pasukannya seri 1-1 dengan Republik Demokratik Congo dalam perlawanan Kumpulan K Piala Dunia 2026 di Stadium Houston, Texas, pada 17 Jun. - Foto AFP

Cristiano Ronaldo dari Portugal berjalan meninggalkan padang selepas pasukannya seri 1-1 dengan Republik Demokratik Congo dalam perlawanan Kumpulan K Piala Dunia 2026 di Stadium Houston, Texas, pada 17 Jun. - Foto AFP

Piala Dunia 2026: Ronaldo gagal buktikan prestasinya masih di tahap terbaik

Piala Dunia 2026: Ronaldo gagal buktikan prestasinya masih di tahap terbaik

HOUSTON: Penyerang Portugal, Cristiano Ronaldo, gagal mengubah persepsi bahawa beliau sudah melepasi kemuncak prestasinya apabila mempamerkan aksi hambar dalam keputusan seri 1-1 menentang Republik Demokratik Congo dalam perlawanan Kumpulan K Piala Dunia.

Portugal diikat oleh Congo, yang membuat penampilan pertama di pentas Piala Dunia selepas 52 tahun.

Ronaldo, 41 tahun, yang beraksi dalam Piala Dunia keenamnya — satu rekod yang turut dikongsi bersama Lionel Messi — mempunyai dua peluang terbaik untuk memastikan kemenangan Portugal pada babak kedua, namun kedua-duanya tersasar walaupun berada pada jarak dekat dengan gol.

Kekecewaan kapten Portugal, Bruno Fernandes, jelas kelihatan selepas peluang pertama itu, apabila beliau sebenarnya berada dalam kedudukan lebih baik untuk menjaringkan gol.

Statistik turut menunjukkan Ronaldo hanya melakukan 25 sentuhan bola, jumlah paling rendah dalam kalangan pemain Portugal yang bermain melebihi 45 minit.

Jurulatih Portugal, Roberto Martinez, enggan mengulas secara khusus mengenai prestasi Ronaldo selepas perlawanan, sebaliknya menyatakan bahawa penyerang veteran itu tidak menerima sokongan yang mencukupi daripada rakan sepasukan.

“Kita perlu memanfaatkan semua pemain di atas padang.

“Penyerang utama (Ronaldo) perlu berada hampir dengan kawasan enam ela dan kita perlu menghantar bola kepadanya,” katanya.

Apabila ditanya sama ada beliau mempertimbangkan untuk mengeluarkan Ronaldo, Martinez menegaskan pengalaman pemain itu masih amat penting.

“Tidak masuk akal untuk mengeluarkan penjaring terbanyak dalam sejarah bola sepak dunia ketika anda memerlukan gol.

“Dalam situasi seperti ini, pengalaman Cristiano di dalam kotak penalti sangat penting.

“Cara beliau menarik perhatian pertahanan lawan juga penting kerana ia membuka ruang kepada pemain lain.

“Apabila anda mencari gol, anda memerlukan Cristiano,” katanya.

Perdebatan sama ada Ronaldo masih layak diturunkan dalam kesebelasan utama, dijadikan pemain gantian atau direhatkan sepenuhnya bukanlah perkara baharu.

Walaupun beliau masih memegang rekod antarabangsa lelaki dengan 143 gol dalam 229 penampilan, Portugal kini mempunyai ramai pemain menyerang berbakat yang mampu menggalas tugas berkenaan.