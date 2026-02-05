Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Yoane Wissa dari Newcastle (tengah) beraksi menentang Abdukodir Khusanov dari Manchester City (kanan) semasa perlawanan separuh akhir kedua Piala EFL antara Manchester City dengan Newcastle United, di Manchester pada 4 Februari 2026. - Foto EPA

Yoane Wissa dari Newcastle (tengah) beraksi menentang Abdukodir Khusanov dari Manchester City (kanan) semasa perlawanan separuh akhir kedua Piala EFL antara Manchester City dengan Newcastle United, di Manchester pada 4 Februari 2026. - Foto EPA

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

LONDON: Manchester City menempah perlawanan akhir Piala Carabao dan bakal menentang pendahulu Liga Perdana, Arsenal, selepas membelasah juara bertahan, Newcastle, 5-1 secara agregat dalam separuh akhir yang berat sebelah.

Ketinggalan 0-2 menjelang perlawanan kedua, pasukan Eddie Howe memerlukan sesuatu yang istimewa untuk mengatasi keputusan itu dalam perlawanan timbal balik pada 4 Februari di Stadium Etihad tetapi mengalami permulaan yang paling teruk.

Ini apabila gol Omar Marmoush pada minit keenam meletakkan City mara ke perlawanan akhir ke-10 dalam pertandingan itu.

Marmoush, yang menggantikan Erling Haaland, berjaya menyempurnakan tendangannya yang melencong melepasi Aaron Ramsdale dan lantas masuk ke gawang, manakala penjaga gol Newcastle itu menafikan percubaan Tijjani Reijnders dengan aksi yang menakjubkan sejurus selepas itu.

Newcastle mempunyai peluang untuk membalas tetapi James Trafford beraksi cemerlang untuk menahan bola di kaki Joe Willock dan Anthony Gordon – dan percubaan yang hampir gagal itu terbukti serius apabila mereka dihukum oleh City selepas itu.

Marmoush menanduk masuk dari jarak dekat pada minit ke-30 dan Reijnders berjaya menyumbatkan bola yang terlepas sebelum separuh masa untuk memastikan penyokong tuan rumah menikmati tempoh kedua yang bebas tekanan.

Anthony Elanga merapatkan jurang untuk Newcastle pada minit ke-62 dengan percubaan melencong yang cantik.

Namun pasukan Pep Guardiola telah mengesahkan tempat mereka di perlawanan akhir Piala Liga pada 22 Mac di Stadium Wembley.

Kemaraan ke final menjadi tonik terbaik buat Guardiola selepas kekecewaan mensia-siakan kelebihan dua gol ketika seri 2-2 menentang Tottenham Hotspur pada hujung minggu lalu, keputusan yang menjejas cabaran mereka dalam kejuaraan Liga Perdana England (EPL) mereka.

City ketinggalan enam mata di belakang Arsenal dalam perebutan gelaran EPL.

Piala Liga menjadi piala pertama era Guardiola bersama City apabila mereka menewaskan Arsenal pada final 2018, ketika pengendali The Gunners, Mikel Arteta, masih bertugas sebagai pembantu beliau.

City kemudian menjulang piala itu tiga musim berturut-turut, namun tidak lagi memenanginya sejak 2021.

Guardiola minggu ini menggunakan statistik untuk mempertahankan City daripada dakwaan kejayaan kelab itu disebabkan kekuatan kewangan pemilik mereka dari Abu Dhabi.

Pengurus City itu menegaskan enam kelab England berbelanja lebih besar berbanding pasukannya dalam tempoh lima tahun lalu, namun beliau sedar sukar memenangi hati pengkritik.

Satu-satunya cara Guardiola meredakan segala suara sumbang – termasuk dakwaan prestasi City semakin merosot – adalah dengan menjulang piala.