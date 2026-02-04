Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Arteta yakin laluan ke Wembley rangsang prestasi Arsenal di peringkat akhir

Pengurus Arsenal, Mikel Arteta, berkata perjalanan menuju ke Wembley buat kali pertama sejak 2020 akan memberi pemainnya rangsangan di peringkat perlawanan akhir, selepas Arsenal menewaskan Chelsea 1-0 pada 3 Februari. - Foto REUTERS

LONDON: Jurulatih Arsenal, Mikel Arteta, berkata perjalanan menuju ke Wembley buat kali pertama sejak 2020 – hasil kemenangan agregat 4-2 dalam separuh akhir Piala Liga ke atas Chelsea – akan memberi pemainnya rangsangan di peringkat perlawanan akhir.

“Ia adalah vitamin terbaik yang boleh kami masukkan ke dalam badan kami kerana kami bermain setiap tiga hari,” kata Arteta kepada pemberita selepas Arsenal menewaskan pesaingnya 1-0 pada 3 Februari.

Kemenangan tersebut mengesahkan tempat mereka di perlawanan akhir pertandingan piala domestik kedua England.

Arteta berkata peluang kembali ke Wembley buat kali pertama sejak beliau membimbing pasukannya meraih kemenangan dalam perlawanan akhir Piala FA – juga menentang Chelsea – enam tahun lalu adalah sesuatu yang ajaib.

“Sekarang kami perlu bertarung dan memenanginya,” tambah Arteta.

Arsenal gagal melepasi empat pertandingan separuh akhir piala utama mereka sebelum ini – dua dalam Piala Liga dan dua lagi di Eropah – sebelum menewaskan Chelsea pada 3 Februari.

Dengan pasukan Chelsea terdesak mencari gol yang mereka perlukan untuk menyamakan kedudukan secara agregat, pemain Arsenal, Kai Havertz, berjaya menjaringkan gol pada saat-saat akhir perlawanan separuh akhir kedua.

Pemain Jerman itu telah terlepas sebahagian besar musim ini kerana kecederaan dan Arteta memuji kepulangannya dengan prestasi terbaik.

“Hari ini adalah saat istimewa untuknya dan saya berharap beliau menikmatinya dengan sepenuhnya,” katanya.

Pendahulu Liga Perdana England (EPL) itu, yang juga bertanding dalam Piala FA dan Liga Juara-Juara, akan menentang sama ada Manchester City atau Newcastle United yang akan bermain perlawanan separuh akhir kedua pada 4 Februari dengan City mendahului 2-0 daripada perlawanan pertama.

Jurulatih Chelsea, Liam Rosenior, berkata prestasi penuh disiplin pemainnya menunjukkan betapa pasukannya telah mencapai kemajuan sejak kekalahan 3-2 di tempat sendiri kepada Arsenal pada perlawanan pertama pada Januari.

Ini merupakan perlawanan kedua beliau sebagai pengendali pasukan itu selepas menggantikan Enzo Maresca.

“Akhirnya gol mereka menjadi kenyataan walaupun kami telah berhempas-pulas.

“Kami tidak boleh membiarkan kekalahan ini menjejaskan masa depan kami.

“Terdapat aspek permainan kami yang membuat saya gembira,” kata Rosenior.

Beliau berkata pemain sayap, Pedro Neto, dan kapten kelab, Reece James, tidak dapat menyertai skuad itu pada Selasa ekoran beberapa masalah kecil.