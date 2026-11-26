BRUGES (Belgium): Alexander Isak dan Florian Wirtz membawa Liverpool menghampiri pusingan 16 terakhir Liga Juara-Juara menerusi kemenangan 3-0 yang mengagumkan di gelanggang pasukan Belgium, Club Brugge, pada 25 November.

Kedua-dua penyerang itu bergelut untuk membuktikan nilai harga mereka pada musim pertama yang sukar, namun kini mereka mula menunjukkan mengapa Liverpool membelanjakan hampir 250 juta paun ($422.6 juta) secara kolektif untuk membawa mereka ke Anfield pada 2025.

Isak membuka jaringan dengan penyudah yang tenang sebelum melengkapkan aksi cemerlang pasukan kendalian Andoni Iraola itu menerusi gol keduanya, sekali gus mencatat jaringan ke-10 musim ini.

Sebelum itu, Wirtz menjaringkan gol buat perlawanan kelima berturut-turut bagi kelab dan negaranya menerusi penyudah yang menawan.

“Saya berada dalam keadaan baik dan pasukan juga dalam keadaan baik, itu yang lebih penting. Mudah-mudahan, keadaan akan menjadi lebih baik selepas ini,” kata Isak kepada TNT Sports.

“Barisan serangan kami kini semakin mantap. Kami mempunyai pelbagai kombinasi serangan dan setiap pemain yang diturunkan mampu memberikan ancaman kepada pihak lawan,” tambah Isak.

Kemenangan itu menaikkan Liverpool ke tangga kelima Liga Juara-Juara dengan 12 mata dan menghampiri kedudukan lapan terbaik yang akan menjamin tempat di pusingan 16 terakhir.

“Perlawanan ini penting buat kami. Ia meletakkan kami dalam kedudukan baik, menjamin kelayakan ke peringkat kalah mati, tetapi sekarang kami mahu menyertai lapan pasukan terbaik,” kata Iraola.

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Brugge memulakan malam itu dengan jumlah mata yang sama dengan juara Eropah enam kali itu, tetapi gagal menjaringkan gol buat kali pertama dalam 38 perlawanan lalu, dan merosot ke tangga ke-13.

Penjaga gol berpengalaman Brugge, Yann Sommer, menghadiahkan gol pembukaan kepada Liverpool selepas hantaran lemahnya dipintas Bradley Barcola.

Barcola kemudian menghantar bola kepada Dominik Szoboszlai, yang membuat hantaran lintang untuk disudahkan Isak pada minit ke-13.

Bintang muda, Rio Ngumoha, terpaksa beraksi sebelum separuh masa, apabila Victor Munoz cedera dan terpaksa keluar padang dalam satu-satunya kejadian negatif buat Liverpool pada malam itu.

Sommer menebus kesilapannya dengan melakukan satu aksi hebat untuk menafikan percubaan Szoboszlai, ketika Liverpool terus mengasak bagi menambah jaringan selepas babak pertama.

Gol kedua tiba 11 minit sebelum tamat perlawanan apabila Ngumoha berjaya meloloskan diri lalu menyediakan peluang untuk Wirtz di tepi kotak penalti.

Wirtz memuji bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, kerana membantunya menemui prestasi terbaik semasa tempoh rehat antarabangsa bersama Jerman.

Keyakinan Wirtz semakin terserlah apabila beliau melepaskan rembatan lencong yang masuk ke dalam gawang menerusi bahagian dalam tiang, sekali gus menamatkan harapan Brugge untuk bangkit.

Isak kemudian menyambut hantaran jauh penjaga gol, Alisson Becker, sebelum melepasi benteng pertahanan Brugge dan melambungkan bola melepasi Sommer untuk melengkapkan jaringan.