PSG atasi Bayern dalam aksi 9 gol
PSG tewaskan Bayern Munich 5-4 pada separuh akhir pertama Liga Juara-Juara penuh dramatik
Apr 29, 2026 | 2:23 PM
PARIS: Juara bertahan, Paris St Germain (PSG), berjaya menewaskan Bayern Munich 5-4 dalam perlawanan suku akhir pertama Liga Juara-Juara pada 28 April, yang menyaksikan jumlah gol terbanyak pernah direkodkan pada peringkat ini dalam sejarah kejohanan.
Dalam aksi sengit yang diadakan di padang sendiri, PSG bangkit daripada ketinggalan satu gol untuk mendahului 5-2 menerusi dua jaringan masing-masing daripada Khvicha Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele.
