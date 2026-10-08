Lionel Messi, yang boleh dikatakan pemain terhebat dalam sejarah Argentina dan hanya disaingi Diego Maradona, mengumumkan persaraan daripada pasukan kebangsaan pada 31 Ogos, enam minggu selepas Argentina tewas kepada Sepanyol di final Piala Dunia.

Beliau berkata tiada apa lagi yang boleh disumbangkan. Jurulatih Lionel Scaloni menegaskan bahawa jika Messi mahu menyambung semula, beliau boleh berbuat demikian, dan tiada apa yang memalukan jika seseorang mengubah fikiran. Namun, bab itu nampaknya sudah tertutup.

Kerjaya kelabnya pula diteruskan. Kontraknya dengan Inter Miami tamat pada akhir musim 2028, tetapi dikaji semula setiap tahun. Tiada orang yang rapat dengannya menjangka beliau akan berundur walau sehari lebih awal daripada yang perlu.

Malah, besar kemungkinan beliau akan memperbaharui kontrak itu jika beliau masih bersedia dari segi mental dan fizikal.

Apabila ditanya tentang apa yang menanti beliau selepas itu, mereka yang berada di sekelilingnya hanya tersenyum, kerana Messi tidak pernah benar-benar merancang melangkaui perlawanan seterusnya.

Namun, gambaran masa depannya sudah mula jelas. Beliau akan kekal dalam dunia bola sepak kerana sukar baginya menjalani kehidupan tanpa sukan itu. Namun, kepentingan perniagaannya yang lain menjangkau jauh di luar bidang tersebut.

Pemilik yang mahu terlibat dalam segala-galanya

Sebelum ini, Messi berminat dengan idea menjadi pengarah sukan atau penasihat kepada presiden kelab. Beliau tetap terlibat dalam keputusan penting tanpa perlu kerap bermusafir atau menjawab begitu banyak panggilan telefon.

Apabila ditanya baru-baru ini sama ada beliau lebih suka menjadi jurulatih atau pemilik kelab, Messi memilih pemilik kelab.

Jurulatih hidup mati bergantung pada setiap perlawanan hujung minggu dan perlu risau tentang terlalu banyak perkara, tidak sesuai dengan citarasa Messi.

Pemilik pula membentuk hala tuju kelab dari belakang. Namun, beliau bukan pemilik yang sekadar meluluskan pelantikan jurulatih lalu berundur. Beliau mahu terlibat dalam segala-galanya.

Asasnya sedang dibina di Sepanyol. UE Cornella, kelab divisyen kelima di pinggir Barcelona, ialah tempat pemain muda dibentuk. Beliau membelinya pada April.

Club Deportivo Eldense (CD Eldense), kelab divisyen kedua, mengumumkan Messi sebagai pemilik baharu pada 1 Oktober, tertakluk kepada kelulusan Majlis Sukan Sepanyol (CSD).

Eldense akan menjadi kelab yang menerajui operasi bola sepak beliau, tetapi sasaran musim ini ialah mengelak tersingkir ke divisyen lebih rendah. Justeru, bekas pengurus Villarreal, Javi Calleja, dilantik sebaik pemilik baharu tiba.

Rancangannya ialah mengendalikan kedua-dua kelab melalui orang yang beliau percayai. Mereka akan menjadi penghubung antara Messi dengan kelab itu sehingga beliau boleh memberi perhatian sepenuhnya.

Buat masa ini, beliau mengikuti setiap perlawanan Eldense dengan teliti di komputer.

Pengaruh nama Messi sudah jelas kelihatan. Dalam masa beberapa hari sahaja, kira-kira 12 penaja tampil. Ada yang pernah berunding dengan pemilik terdahulu tetapi gagal mencapai persetujuan, manakala yang lain sudah pun mempunyai hubungan dengan Messi.

Di Uruguay, beliau dan Luis Suarez menubuhkan Deportivo LSM pada Mei 2025.

Pada mulanya, ada perbincangan untuk memiliki lebih banyak kelab. Namun, kos yang besar untuk menaikkan kelab-kelab itu ke divisyen lebih tinggi menyebabkan idea itu ditinggalkan, dan tidak dipertimbangkan lagi. Tumpuan Messi sekarang ialah melihat sama ada Eldense mampu bertapak di La Liga.

Miami juga ada kaitan dengan rancangan masa depannya. Menurut kontraknya dengan Inter Miami, beliau akan memiliki sebahagian saham kelab itu apabila bersara. Namun, beliau tidak merancang untuk memiliki francais sendiri.

Adakah Messi akan pulang ke Newell’s Old Boys, kelab di mana beliau bermain semasa kecil di Rosario? Idea itu tidak pernah dibincangkan secara rasmi.

Namun, Newell’s akan tetap rapat dengan Messi, kerana kelab itu antara 16 akademi yang menyertai Piala Messi pada 2026.

Selain memiliki kelab, bola sepak remaja turut menjadi minat Messi. Buktinya ialah kehadirannya yang kerap di perlawanan anaknya dan di Piala Messi.

Beliau melaburkan wang dan masanya dalam kejohanan akademi bawah 16 tahun itu, yang mula diadakan pada 2025 dengan lapan pasukan.