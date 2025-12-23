Catat sejarah...Singa layak pertama kali ke Piala Asia 2027 secara merit selepas mengalahkan Hong Kong 2-1 pada 18 November 2025. - Foto SHINMIN
Menjelang Piala Asia 2027, mesej Razali Saad (kiri) dan Hassan Sunny (kanan) adalah jelas – kejayaan kelayakan hanyalah permulaan. - Foto BM oleh KHALID BABA
Dalam podcast Kaki Bola, dua ikon bola sepak berbeza generasi – bekas kapten negara Razali Saad (kiri) dan penjaga gawang yang telah menyarung jersi Singa sebanyak 115 kali, Hassan Sunny (kanan) – berkongsi pandangan jujur, kritikal dan penuh harapan tentang apa makna kejayaan melayakkan diri ke Piala Asia 2027, serta cabaran sebenar yang menanti di pentas Asia. Bersama mereka ialah hos Kaki Bola, wartawan, Hazman Abdul Aziz, dan bekas pengurus pasukan bola sepak Singapura, Farehan Hussein. - Foto BM oleh KHALID BABA
Imbas kod QR untuk dengarkan episod penuh - Foto BH
Catat sejarah...Singa layak pertama kali ke Piala Asia 2027 secara merit selepas mengalahkan Hong Kong 2-1 pada 18 November 2025. - Foto SHINMIN
Menjelang Piala Asia 2027, mesej Razali Saad (kiri) dan Hassan Sunny (kanan) adalah jelas – kejayaan kelayakan hanyalah permulaan. - Foto BM oleh KHALID BABA
Dalam podcast Kaki Bola, dua ikon bola sepak berbeza generasi – bekas kapten negara Razali Saad (kiri) dan penjaga gawang yang telah menyarung jersi Singa sebanyak 115 kali, Hassan Sunny (kanan) – berkongsi pandangan jujur, kritikal dan penuh harapan tentang apa makna kejayaan melayakkan diri ke Piala Asia 2027, serta cabaran sebenar yang menanti di pentas Asia. Bersama mereka ialah hos Kaki Bola, wartawan, Hazman Abdul Aziz, dan bekas pengurus pasukan bola sepak Singapura, Farehan Hussein. - Foto BM oleh KHALID BABA
Imbas kod QR untuk dengarkan episod penuh - Foto BH
Catat sejarah...Singa layak pertama kali ke Piala Asia 2027 secara merit selepas mengalahkan Hong Kong 2-1 pada 18 November 2025. - Foto SHINMIN
Kelayakan Singapura ke Piala Asia 2027 bukan sekadar satu pencapaian bersejarah, tetapi juga berupaya menjadi titik permulaan bagi satu lembaran baru buat masa depan bola sepak negara.
Dalam episod terbaru podcast Kaki Bola, dua ikon bola sepak berbeza generasi – bekas kapten negara Razali Saad dan penjaga gawang yang telah menyarung jersi Singa sebanyak 115 kali, Hassan Sunny – berkongsi pandangan jujur, kritikal dan penuh harapan tentang apa makna kejayaan ini, serta cabaran sebenar yang menanti di pentas Asia.