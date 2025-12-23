Dalam podcast Kaki Bola, dua ikon bola sepak berbeza generasi – bekas kapten negara Razali Saad (kiri) dan penjaga gawang yang telah menyarung jersi Singa sebanyak 115 kali, Hassan Sunny (kanan) – berkongsi pandangan jujur, kritikal dan penuh harapan tentang apa makna kejayaan melayakkan diri ke Piala Asia 2027, serta cabaran sebenar yang menanti di pentas Asia. Bersama mereka ialah hos Kaki Bola, wartawan, Hazman Abdul Aziz, dan bekas pengurus pasukan bola sepak Singapura, Farehan Hussein. - Foto BM oleh KHALID BABA