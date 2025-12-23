SPH Logo mobile
Premium

Razali, Hassan: Kelayakan Piala Asia boleh semarak semula cinta S’pura pada bola sepak

Dalam podcast Kaki Bola, dua ikon bola sepak berkata Singa perlu sokongan dan kepercayaan semua pihak untuk realisasikan impian negara
Kaki BolaRazali SaadHassan Sunny
Dec 23, 2025 | 5:00 AM
Menjelang Piala Asia 2027, mesej Razali Saad (kiri) dan Hassan Sunny (kanan) adalah jelas – kejayaan kelayakan hanyalah permulaan. 
Menjelang Piala Asia 2027, mesej Razali Saad (kiri) dan Hassan Sunny (kanan) adalah jelas – kejayaan kelayakan hanyalah permulaan.  - Foto BM oleh KHALID BABA

Kelayakan Singapura ke Piala Asia 2027 bukan sekadar satu pencapaian bersejarah, tetapi juga berupaya menjadi titik permulaan bagi satu lembaran baru buat masa depan bola sepak negara.

Dalam episod terbaru podcast Kaki Bola, dua ikon bola sepak berbeza generasi – bekas kapten negara Razali Saad dan penjaga gawang yang telah menyarung jersi Singa sebanyak 115 kali, Hassan Sunny – berkongsi pandangan jujur, kritikal dan penuh harapan tentang apa makna kejayaan ini, serta cabaran sebenar yang menanti di pentas Asia.

Kaki BolaRazali SaadHassan Sunny
