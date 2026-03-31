Roberto De Zerbi muncul sebagai calon utama Spurs
Roberto De Zerbi muncul sebagai calon utama Spurs
Mar 31, 2026 | 1:49 PM
Roberto De Zerbi muncul sebagai calon utama Spurs
Bekas pengurus Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, muncul sebagai calon utama untuk mengambil alih sebagai ketua jurulatih pasukan Tottenham Hotspur. Walaupun beliau pernah dikatakan lebih cenderung memilih untuk mengambil alih pada hujung musim, kini beliau terbuka untuk terima jawatan tersebut secara serta-merta. - Foto AFP
LONDON: Tottenham Hotspur kini dilaporkan berada di peringkat rundingan lanjut untuk mendapatkan Roberto De Zerbi.
Bekas pengendali Brighton & Hove Albion itu dikatakan sudah bersedia mengambil alih pasukan dengan serta-merta.
