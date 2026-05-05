Lion City Sailors berjaya mempertahankan kejuaraan liga mereka selepas seri tanpa jaringan menentang BG Tampines Rovers pada 3 Mei.

Keputusan di Our Tampines Hub (OTH) itu memastikan mereka meraih kejuaraan liga buat kali ketiga dalam tempoh enam tahun sejak penswastaan kelab itu pada 2020, sekali gus menonjolkan penguasaan mereka yang semakin kukuh dalam Liga Perdana Singapura (SPL).