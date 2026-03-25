Salah tinggalkan Liverpool hujung musim
Tidak disertakan bagi beberapa perlawanan; tiada kenyataan kelab mana beliau bakal sertai
Mar 25, 2026 | 2:49 PM
Legenda dan bintang Liverpool, Mohamed Salah, mengesahkan beliau bakal meninggalkan kelab itu pada akhir musim ini. - Foto AFP
LONDON: Bintang Liverpool, Mohamed Salah, mengesahkan akan meninggalkan kelab berkenaan pada penghujung musim ini.
Keputusan tersebut sekali gus menamatkan tempoh sembilan tahun antara pemain bola sepak terhebat yang pernah dilihat dalam Liga Perdana England (EPL) bersama The Reds (Liverpool).
