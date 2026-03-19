Pemain Liverpool, Mohamed Salah, bukan kepalang meraikan jaringan gol keempat mereka bersama Dominik Szoboszlai dalam perlawanan menentang Galatasaray pada 18 Mac. - Foto REUTERS

Xavi Simons, pemain Tottenham Hotspur, menjaringkan gol ketiga mereka menerusi sepakan penalti melepasi Juan Musso, pemain Atletico Madrid, pada 18 Mac. - Foto REUTERS

LIVERPOOL (England): Liverpool melupakan prestasi hambar mereka dan mara ke suku akhir Liga Juara-Juara apabila pasukan itu menewaskan Galatasaray 4-0 di Anfield pada 18 Mac, untuk kemenangan agregat 4-1.

Dominik Szoboszlai meletakkan Liverpool di hadapan pada minit ke-25 dan mereka hampir mendahului secara agregat sebelum rehat tetapi penalti Mohamed Salah berjaya diselamatkan.

Liverpool bekerja keras selepas rehat, dengan gol daripada Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch dan Salah, dan pasukan pelawat tidak dapat bertindak balas terhadap persembahan yang hampir sempurna.

Liverpool akan menentang juara, Paris St Germain (PSG), pada suku akhir kelak.

Arne Slot percaya Liverpool sudah memberi amaran jelas kepada PSG mengenai kemampuan sebenar mereka selepas membelasah Galatasaray 4-0 untuk menempah pertemuan suku akhir Liga Juara-Juara, menentang juara bertahan itu.

PSG sebelum ini menyingkirkan pasukan Slot menerusi penentuan penalti dalam perjalanan menjulang piala itu buat kali pertama musim lalu.

Liverpool ketika itu berada di puncak Liga Perdana England (EPL), namun kini mengharungi musim kedua yang lebih mencabar di bawah kendalian Slot.

The Reds kini di tangga kelima liga dan terpaksa bangkit selepas tewas 0-1 pada aksi pertama di Istanbul.

Dalam pada itu, Atletico Madrid berjaya mengharungi kebangkitan Tottenham Hotspur untuk mara ke suku akhir Liga Juara-Juara dengan kemenangan agregat 7-5 walaupun tewas 3-2 di utara London.

Pasukan Diego Simeone itu, yang menjaringkan empat gol dalam 22 minit pertama ketika mencatat kemenangan 5-2 di padang sendiri pada perlawanan pertama 11 Mac, goyah di bawah serangan Spurs, tetapi gol oleh Julian Alvarez dan David Hancko memberi mereka sedikit ruang untuk bernafas.

Tandukan Randal Kolo Muani memberikan Spurs pendahuluan pada separuh masa pertama dan membakar harapan pasukannya.

Alvarez menjaringkan gol penyamaan sejurus selepas separuh masa pertama, tetapi apabila Xavi Simons mengembalikan pendahuluan Spurs dengan percubaan melengkung sejurus selepas itu, harapan kembali menerpa pasukan tuan rumah.

Penjaga gol Atletico, Juan Musso, berjaya menyelamatkan beberapa percubaan penting ketika Spurs terus menyerang tetapi tandukan tiang dekat Hancko menghentikan mereka.

Penalti pada minit ke-90 yang disempurnakan oleh Simons datang terlalu lewat tetapi sekurang-kurangnya ia memberikan rangsangan moral untuk Spurs ketika mereka kini fokus untuk mengelakkan penyingkiran daripada Liga Perdana.

Atletico mara ke suku akhir menentang Barcelona.

Atletico yang menghuni tangga ketiga La Liga dan baru-baru ini menyingkirkan Barcelona dalam Copa del Rey, kini ketinggalan 13 mata di belakang pasukan pendahulu kendalian Hansi Flick.