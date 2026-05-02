Sebastian Coe puji keputusan IOC laksana ujian jantina
May 2, 2026 | 5:10 PM
Presiden Olahraga Dunia, Sebastian Coe, berucap kepada media menjelang kejohanan World Athletics Relays Gaborone 26 di Gaborone, Botswana, pada 1 Mei. - Foto AFP
GABORONE (Botswana): Presiden Olahraga Dunia (WA), Sebastian Coe, menyifatkan keputusan Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa (IOC) pada Mac untuk memperkenalkan ujian jantina bagi menentukan kelayakan bersaing dalam kategori wanita sebagai satu “perkembangan sangat penting buat pergerakan Olimpik”.
Keputusan tersebut bermakna acara sukan wanita di Sukan Olimpik Los Angeles 2028 akan dihadkan kepada wanita yang mempunyai jantina tersebut secara biologi.
