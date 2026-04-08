Badan Olimpik Russia beri pampasan kepada atlet terlepas sukan musim sejuk Italy
Badan Olimpik Russia beri pampasan kepada atlet terlepas sukan musim sejuk Italy
Apr 8, 2026 | 2:42 PM
Badan Olimpik Russia beri pampasan kepada atlet terlepas sukan musim sejuk Italy
Pemandangan melalui pagar menunjukkan ibu pejabat Jawatankuasa Olimpik Russia di Moscow, Russia. - Foto REUTERS
MOSCOW: Jawatankuasa Olimpik Russia (ROC) berkata mereka akan membuat bayaran tunai kepada 116 atlet dari negara itu yang terlepas peluang bertanding di Sukan Musim Sejuk Milano Cortina 2026.
Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa (IOC) telah melarang atlet Russia dan Belarus daripada sukan tersebut susulan pencerobohan Moscow ke atas Ukraine pada Februari 2022.
