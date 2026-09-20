Ketika masih kecil, Abdul Barr Abdulattif hanya menginginkan satu perkara – untuk menggunakan tenaganya semampu mungkin.

Ibunya mahu beliau menyertai gimnastik lelaki kerana menurut Barr, dirinya agak hiperaktif.

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