Selepas Sukan Asia Barr sudah sasar beraksi di Olimpik

Selepas Sukan Asia Barr sudah sasar beraksi di Olimpik Selepas habiskan kira-kira lapan tahun bersama skuad kebangsaan, bakal buat penampilan sulung di Sukan Asia

Foto BM oleh ADAM MIFZAL FAIZAL