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Selepas Sukan Asia Barr sudah sasar beraksi di Olimpik
Selepas Sukan Asia Barr sudah sasar beraksi di Olimpik
Selepas habiskan kira-kira lapan tahun bersama skuad kebangsaan, bakal buat penampilan sulung di Sukan Asia
Foto BM oleh ADAM MIFZAL FAIZAL
Sep 20, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Selepas Sukan Asia Barr sudah sasar beraksi di Olimpik
Ketika masih kecil, Abdul Barr Abdulattif hanya menginginkan satu perkara – untuk menggunakan tenaganya semampu mungkin.
Ibunya mahu beliau menyertai gimnastik lelaki kerana menurut Barr, dirinya agak hiperaktif.
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