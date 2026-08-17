Selepas tewas 0-2, mampukah M’sia tebus kekalahan kepada Vietnam pada 19 Ogos?

Penyerang kelahiran Brazil, Rafaelson, yang juga dikenali sebagai Nguyen Xuan Son, menjaringkan gol untuk Vietnam pada minit kelima waktu kecederaan separuh masa pertama. - Foto SPORTFIVE

Penyerang kelahiran Brazil, Rafaelson, yang juga dikenali sebagai Nguyen Xuan Son, menjaringkan gol untuk Vietnam pada minit kelima waktu kecederaan separuh masa pertama. - Foto SPORTFIVE

Selepas tewas 0-2, mampukah M’sia tebus kekalahan kepada Vietnam pada 19 Ogos?

Selepas tewas 0-2, mampukah M’sia tebus kekalahan kepada Vietnam pada 19 Ogos?

Jurulatih sementara Malaysia, Tan Cheng Hoe, tampil dengan nada penuh semangat walaupun pasukannya tewas 0-2 kepada juara bertahan Vietnam dalam perlawanan separuh akhir pertama Piala Asean Hyundai di Kuala Lumpur pada 16 Ogos.

Keputusan itu bermakna Vietnam memiliki kelebihan selesa menjelang perlawanan kedua di Hanoi pada 19 Ogos.

Namun, dalam ulasan selepas perlawanan seperti yang dilaporkan oleh The New Straits Times, Tan enggan mengaku kalah.

“Kami masih mempunyai 90 minit lagi. Kami belum kalah dalam perang, cuma kami kalah dalam satu pertempuran,” katanya.

“Mungkin anda menjaringkan satu gol, kemudian anda mendapat keyakinan. Yang pasti, kami sedar Vietnam pasukan yang handal apabila bermain di padang sendiri.

“Saya yakin kami perlu pergi ke sana dan menghadapi situasi tersebut,” tambahnya.

Penyerang kelahiran Brazil, Rafaelson yang juga dikenali sebagai Nguyen Xuan Son, meletakkan pasukan Vietnam di depan menerusi tandukan yang menakjubkan lima minit memasuki masa kecederaan babak pertama, selepas Vietnam berjaya mengatasi tekanan awal daripada pasukan kendalian Tan.

Menurut portal berita Malaysia, The Star, Xuan Son tidak dikawal dan menyempurnakan hantaran silang menarik daripada pemain sayap pertahanan, Truong Tien Anh, dengan tandukan ke gawang.

Vietnam kemudian dapat menarik nafas lega pada minit ke-60 apabila kad merah yang pada awalnya dilayangkan kepada penjaga gol Patrik Le Giang kerana menyentuh bola di luar kawasan penalti ditarik balik oleh pengadil Rustam Lutfullin selepas beliau meneliti monitor di tepi padang.

Pasukan kendalian Kim Sang-sik kemudian menambah gol kedua yang amat penting enam minit sebelum tamat perlawanan apabila pemain pertahanan kiri Malaysia, Faris Danish, tersepak bola ke gawang sendiri melepasi penjaga gol Azri Ghani.

Faris hampir menebus kesilapannya pada saat-saat akhir, tetapi rembatannya berjaya ditepis oleh Le Giang yang beraksi cemerlang.

Pemenang pertemuan dua separuh akhir itu akan berdepan dengan Thailand atau Singapura dalam perlawanan akhir. Thailand memenangi perlawanan separuh akhir pertama mereka 3-1 pada 15 Ogos, dengan perlawanan kedua berlangsung di Bangkok pada 18 Ogos.