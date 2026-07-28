GLASGOW: Hasrat ratu pecut Singapura, Shanti Pereira, untuk melangkah ke acara larian final Sukan Komanwel Glasgow semakin cerah, selepas atlet berusia 29 tahun itu menjuarai saringan 100 meter (m) pada 27 Julai bagi mengesahkan tempat ke peringkat separuh akhir.

Beraksi di Stadium Scotstoun dalam saringan keempat, Pereira menamatkan larian di tempat pertama dengan catatan masa terbaik musim ini, iaitu 11.24 saat.

Catatan masa itu hanya kurang 0.04 saat di belakang rekod kebangsaan miliknya (11.20 saat), yang dicatat pada Kejohanan Olahraga Asia 2023.

Beyonce Defreitas dari Kepulauan Virgin British menduduki tempat kedua dalam saringan tersebut dengan catatan masa 11.33 saat.

Ini diikuti oleh Edna Ng’andula dari Zambia pada tempat ketiga dengan catatan masa 11.48 saat.

Secara keseluruhannya, Pereira menduduki tangga ketiga daripada 53 pelari dan bakal bersaing dalam separuh akhir ketiga pada 28 Julai (29 Julai, 2.36 pagi waktu Singapura).

Pelari England, Imani Lansiquot – pemenang pingat perak dan gangsa acara lari berganti-ganti 4x100m pada Sukan Olimpik 2024 dan 2020 – muncul pelari terpantas pusingan saringan dengan masa 11.04 saat.

Tempat kedua pula diduduki pemegang rekod kebangsaan Australia (11.08 saat), Torrie Lewis, dengan masa 11.15 saat.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
murid cekal, penyakit jantung, hafal Al-Quran

Hasrat hafal Al-Quran tidak kesampaian: Madrasah Wak Tanjong kenang pelajar tabah

Jul 28, 2026 | 11:54 AM
Menteri Pertahanan, Encik Chan Chun Sing (tiga dari kiri), Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan (dua dari kiri), dan Menteri Perdagangan dan Perusahaan (Tenaga dan Perusahaan), Dr Tan See Leng (kiri), menghadiri mesyuarat Jawatankuasa Menteri Bersama Singapura-Australia (SAJMC) ke-15 di Adelaide pada 27 Julai.

S’pura, Australia kerjasama pastikan bekalan barangan penting, pertahanan tidak terjejas

Jul 27, 2026 | 9:49 PM
Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam (kiri), berkata tindakan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (ISD) yang tepat pada masanya membantu menumpaskan rancangan seorang remaja untuk menyerang sekolahnya, semasa bertemu media pada 27 Julai. Bersama beliau ialah Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee.

Tiga remaja S’pura ditahan bawah ISA, termasuk budak 14 tahun rancang serangan di sekolah 

Jul 27, 2026 | 7:55 PM
remaja, radikal sendiri, Singapura, ideologi ekstremis ganas, serangan di Singapura

3 kes remaja jadi radikal sendiri, rancang lakukan serangan di S’pura

Jul 27, 2026 | 7:46 PM
Perenang England, Freya Anderson, dalam acara 100 meter gaya bebas wanita pada acara Sukan Komanwel Glasgow 2026

Endometriosis tidak halang Freya renang kejar impian

Jul 27, 2026 | 6:05 PM
Timbalan Pengerusi Barisan Nasional (BN) Pusat, Datuk Seri Mohamad Hasan (empat dari kiri) bersama Pengerusi Umno Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias (lima dari kiri), dan pimpinan BN pada majlis pelancaran Manifesto BN pada 24 Julai lalu.

Perang Manifesto: Kesinambungan PH lawan agenda perubahan BN-PN

Jul 27, 2026 | 6:00 PM
Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Encik Mohamad Fazli Mohamad Salleh, berkata laluan kontra itu mula diperkenalkan pada 13 Julai selepas didapati jumlah kenderaan yang memasuki Johor Bahru pada waktu pagi jauh lebih tinggi berbanding aliran trafik arah bertentangan.

Johor nilai keberkesanan laluan kontra Skudai-JB kurangkan sesak

Jul 27, 2026 | 3:24 PM
Penguasa Kewangan Singapura (MAS) berkata dasar yang lebih ketat pada April, yang menyusuli tempoh pengukuhan meluas Kadar Tukaran Efektif Nominal Dolar Singapura (S$Neer), telah membantu mengurangkan tekanan inflasi.

Risiko inflasi perang Iran: MAS benarkan dolar S’pura lebih kukuh

Jul 27, 2026 | 4:56 PM
Pemilik Restoran Rumah Makan Minang (dari kiri) Encik Mohd Nazri Mohd Zin, Cik Nur Syahidah Mohd Zin, Cik Zubaidah Marlian, Encik Mohd Zin Harun, Encik Mohd Hazmi Mohd Zin dan Encik Mohd Ariff Mohd Zin bergambar di hadapan cawangan utama mereka di Kandahar Street yang baru selesai diperbaharui.

Pemilik Rumah Makan Minang gesa sokongan lebih kukuh kepada perniagaan warisan

Jul 24, 2026 | 9:04 PM
projek belia

Projek interaktif galak belia berbahasa Melayu

Jul 27, 2026 | 5:30 AM

Namun, peraturan baharu Sukan Komanwel – yang menerima kritikan daripada beberapa pelari – menetapkan bahawa lapan pelari teratas sejak awal musim pertandingan layak ke separuh akhir secara automatik, tanpa perlu beraksi di peringkat saringan.

Justeru itu, 17 pelari terbaik daripada pusingan saringan bakal disertai oleh lapan pelari teratas berkenaan dalam tiga pusingan separuh akhir.

Pada Sukan Komanwel 2022 di Birmingham, England, Pereira layak ke peringkat separuh akhir acara 100m dan 200m – dengan mencatat rekod kebangsaan baharu dalam kedua-dua acara – selain turut beraksi dalam pusingan saringan acara lari berganti-ganti 4x100m wanita.

Beliau bakal bersaing dalam ketiga-tiga acara berkenaan di Glasgow.

Ratu pecut itu telah menguasai arena balapan di peringkat Asia Tenggara dan Asia, dengan meraih kejuaraan berganda iaitu 100m dan 200m pada Sukan SEA 2023 dan 2025.

Ini selain merangkul pingat emas berganda bersejarah pada Kejohanan Asia 2023, sebelum merangkul emas dalam acara 200m dan perak dalam acara 100m pada Sukan Asia Hangzhou 2023.

Dalam satu temu bual sebelum ini, Pereira berkata sasaran bagi musim ini adalah “...di Sukan Komanwel dan berharap dapat melangkah ke peringkat akhir bagi acara yang disertai, dan bagi Sukan Asia pula, dapat berada di atas podium sekali lagi”.

Dalam pusingan saringan 100m lelaki, pelari Singapura, Marc Louis, mencatat masa terbaik musim ini iaitu 10.38 saat untuk menduduki tempat ketiga dalam saringan ke-10.

Pelari Singapura, Marc Louis (kanan), beraksi dalam pusingan saringan acara 100m lelaki di Sukan Komanwel.
Pelari Singapura, Marc Louis (kanan), beraksi dalam pusingan saringan acara 100m lelaki di Sukan Komanwel. - Foto COMMONWEALTH GAMES SINGAPORE

Pemegang rekod kebangsaan acara 100m dan 200m itu bagaimanapun gagal melangkah ke peringkat separuh akhir selepas menduduki tempat ke-25 daripada 73 pelari.

Dalam acara lain, atlet Singapura, Kampton Kam, menamatkan saingan di tempat kelapan daripada 17 peserta pada pusingan akhir acara lompat tinggi lelaki selepas mencatat lompatan setinggi 2.05m di Stadium Scotstoun.

Atlet Jamaica, Romaine Beckford, merangkul pingat emas selepas membuat lompatan setinggi 2.25m, manakala Sarvesh Anil Kushare dari India meraih pingat perak (2.25m) dan Kimani Jack dari England meraih pingat gangsa dengan lompatan 2.20m.

Laporan berkaitan
Sukan Komanwel 2026 buka tirai; atlet S’pura sedia sahut cabaranJul 24, 2026 | 3:24 PM
Hilang kaki, atlet boling padang ingin bukti keupayaan di Sukan KomanwelJul 23, 2026 | 5:30 AM
larianshanti pereirateam singapore