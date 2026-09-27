NAGOYA: Ratu pecut Singapura Shanti Pereira mengukuhkan kedudukannya apabila menjadi pelari wanita pertama dalam sejarah Singapura yang berjaya mempertahankan kejuaraan acara 200 meter di Sukan Asia, selepas memenangi tempat pertama di Stadium Paloma Mizuho pada 27 September.

Meskipun atlet dari China, Chen Yujie, bermula pantas dari petak pelepasan dengan masa reaksi 0.15 saat, Shanti mempamerkan larian bertenaga di fasa terakhir untuk memintas saingannya, sekali gus merangkul emas dengan catatan masa terbaik musim ini selama 22.78 saat.

Yujie, yang memenangi emas 100 meter pada 25 September dengan rekod baru acara itu, memenangi tempat kedua dengan mencatat masa 22.93 saat pada 27 September untuk membawa pulang perak, manakala pelari India, Harita Bhadra, meraih pingat gangsa dengan masa 23.20 saat.

Pencapaian Shanti itu meletakkannya dalam kelas tersendiri.

Sejak Sukan Asia bermula pada 1951, lima pelari lelaki pernah mempertahankan kejuaraan 200 meter berturut-turut, namun belum pernah ada atlet wanita yang mencapai kejayaan sedemikian sebelum ini.

Kemenangan Shanti pada 27 September itu melengkapkan koleksi empat pingat Sukan Asia buat atlet berusia 30 tahun itu, selepas beliau turut merangkul pingat perak dalam acara 100 meter pada 25 September.