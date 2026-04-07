Siapa bakal sertai Coventry ke Liga Perdana England?
Coventry hanya perlu 4 empat mata daripada baki 5 perlawanan untuk sahkan kedudukan dua teratas
Apr 7, 2026 | 3:47 PM
Pemain Coventry City, Tatsuhiro Sakamoto (tengah), cuba melepasi halangan pemain Hull City, Lewie Coyle (kiri) dan Liam Millar dalam aksi Kejuaraan di Stadium MKM pada 6 April. - Foto REUTERS
LONDON: Coventry City mungkin tidak mempamerkan aksi terbaik ketika seri 0-0 menentang Hull City pada 6 April, namun keputusan itu meletakkan mereka sangat hampir meraih promosi daripada liga Kejohanan kepada Liga Perdana England.
Hanya empat mata daripada baki lima perlawanan diperlukan untuk mengesahkan kedudukan dua teratas, sekali gus mengakhiri penantian 25 tahun mereka untuk kembali ke arena bola sepak divisyen utama.
