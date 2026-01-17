Menteri Negara Kanan (Kemampanan dan Sekitaran merangkap Pertahanan), Encik Zaqy Mohamad (barisan depan, lima dari kanan), hadir semasa pelancaran Piala Presiden 2026 pada 16 Januari, yang dianjurkan oleh Persekutuan Silat Singapura (Persisi). - Foto PERSEKUTUAN SILAT SINGAPURA

Seramai 358 peserta berusia enam hingga 11 tahun daripada 20 pasukan bakal beraksi dalam Piala Presiden 2026, yang dijadual berlangsung dari 16 hingga 18 Januari di Pusat Sukan Choa Chu Kang ActiveSG. - Foto PERSEKUTUAN SILAT SINGAPURA

Silat: Piala Presiden kembali lepas 21 tahun, perkenal acara pesilat cilik buat kali pertama

Kejohanan silat Piala Presiden kembali diadakan pada 2026 – sekitar 21 tahun selepas ia berlangsung pada 2005.

Pertandingan anjuran Persekutuan Silat Singapura (Persisi) itu juga menyaksikan acara khas untuk pesilat cilik berusia enam hingga 11 tahun dianjurkan buat kali pertama.

Kejohanan yang berlangsung dari 16 hingga 18 Januari itu bakal menyaksikan seramai 358 peserta berumur enam hingga 11 tahun daripada 20 pasukan beraksi dalam pelbagai acara di Pusat Sukan Choa Chu Kang ActiveSG, kata Persisi dalam satu kenyataan pada 15 Januari.

Persisi menambah bahawa kejohanan tersebut merupakan platform pembangunan yang penting bagi pesilat muda berpotensi di Singapura untuk memperoleh pengalaman pertandingan, yang amat penting bagi perkembangan jangka panjang mereka.

Semasa dihubungi Berita Harian (BH), ketua jurulatih silat negara, Rafili Ramli, berkata kejohanan tersebut juga mampu menjadi saluran bagi mengenal pasti bakat berpotensi pada peringkat awal, terutamanya bagi atlet kategori Praremaja.

Atlet daripada kategori umur enam hingga tujuh tahun dan lapan hingga sembilan tahun bakal beraksi dalam acara tanding sahaja, manakala atlet kategori Praremaja (10 hingga 11 tahun) bakal menyertai kedua-dua acara tanding dan seni, termasuk Tunggal, Ganda dan Regu.

Hadir pada perasmian kejohanan itu pada 16 Januari selaku tetamu terhormat ialah Menteri Negara Kanan (Kemampanan dan Sekitaran merangkap Pertahanan), Encik Zaqy Mohamad.

Di acara tersebut, Encik Zaqy menyaksikan kepimpinan Persisi menyerahkan Keris Mandat kepada pegawai kejohanan sebagai simbol pembukaan rasmi kejohanan serta tanda kepercayaan persekutuan terhadap pegawai bertugas menegakkan piawaian tertinggi dalam penganjuran pertandingan.