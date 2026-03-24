Skuad bola keranjang 3x3 S’pura sasar pingat Piala Asia, persiap diri bagi kelayakan Piala Dunia
Mar 24, 2026 | 9:19 PM
Kapten pasukan bola keranjang 3 lawan 3 Singapura, Nur Aufa Emil Putra, sasarkan pasukannya untuk melepasi peringkat suku akhir bagi Piala Asia Fiba 3x3 2026. Kejohanan tersebut bakal diadakan OCBC Square di Singapore Sports Hub. - Foto BH oleh KHAIRUL AKMAL ALI
Skuad bola keranjang 3 lawan 3 Singapura meletakkan sasaran untuk melangkah lebih jauh daripada peringkat suku akhir dalam Piala Asia Fiba 3x3 2026.
Kejohanan yang akan berlangsung dari 1 hingga 5 April itu menyaksikan pasukan negara tampil dengan keyakinan baharu, selepas sekadar menamatkan saingan di peringkat suku akhir pada edisi 2025.
Laporan berkaitan
Program pembangunan bola keranjang kebangsaan bagi belia dilancarMar 23, 2026 | 3:09 PM
Sekilas COS MCCYMar 5, 2026 | 8:11 PM