Skuad Singa akhiri kempen kelayakan Piala Asia dengan kemenangan
Mar 31, 2026 | 10:44 PM
Pemain tengah Singapura, Harhys Stewart (kiri), menjaringkan gol pertamanya untuk pasukan kebangsaan, yang juga merupakan gol kemenangan dalam perlawanan pasukan Singa menentang Bangladesh. Gol beliau membantu Singapura untuk menutup kempen kelayakan Piala Asia mereka dengan kemenangan. - Foto BH oleh KHALID BABAB
Skuad Singa berjaya menunaikan hasrat dan menyuntik semangat dalam penyokong Singapura apabila mereka berjaya menutup kempen kelayakan Piala Asia mereka dengan kemenangan tipis 1-0 ke atas Bangladesh.
Penampilan pemain muda, Nathan Mao, yang baru berusia 18 tahun, menjadi simbol masa depan bola sepak negara, sekali gus diharap dapat membakar semangat lebih ramai bakat muda untuk melangkah ke peringkat antarabangsa menjelang kelayakan Piala Asia.
