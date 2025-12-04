Pengurus Liverpool, Arne Slot, masih kecewa dengan persembahan pasukannya dalam perlawanan menentang Sunderland yang berakhir dengan keputusan seri 1-1. - Foto REUTERS

LIVERPOOL (England): Liverpool meraih satu mata menentang Sunderland dengan prestasi hambar yang membawa kepada keputusan seri 1-1 dalam Liga Perdana England (EPL) pada 3 Disember.

Keputusan itu tampak seperti satu kemerosotan selepas kemenangan menggalakkan 2-0 oleh juara bertahan EPL itu ke atas West Ham United pada hujung minggu lalu.

Rembatan Florian Wirtz pada minit ke-81 menyelamatkan Liverpool daripada kekalahan ke-10 dalam 14 perlawanan terakhir mereka dalam semua pertandingan bagi pasukan pimpinan Arne Slot.

“Terlalu banyak kali musim ini kami terlepas banyak peluang tetapi sebaliknya memberikan peluang kepada pihak lawan,” kata Slot dengan wajah muram.

“Kami tidak cukup bernasib baik untuk meraih kemenangan, tetapi dalam beberapa minggu kebelakangan ini kami tidak tewas dalam beberapa perlawanan dan ini adalah perkara positif.”

Slot menampilkan isu berulang yang terus menghantui juara bertahan itu – tidak memiliki kelebihan dalam perlawanan.

“Kami sudah pun bermain 14 perlawanan dan kami belum dapat menjaringkan gol yang mencukupi,” katanya lagi.

Kekecewaan beliau itu menggariskan trend membimbangkan bagi Liverpool yang menguasai perlawanan, tetapi jarang mengancam gawang pelawat sehinggalah jaringan Wirtz.

“Agak serupa seperti menentang West Ham pada hujung minggu lalu yang menyaksikan kami tidak banyak dibolosi dan kami tidak banyak mencipta peluang.

“Dan hari ini sudah tentu sangat tidak bernasib baik kerana satu tendangan yang boleh pergi ke mana-mana tetapi malangnya ia masuk.

“Kami mencuba segala-galanya untuk mendapatkan gol kemenangan tetapi pada akhirnya kami juga bernasib baik kerana mereka mempunyai peluang satu lawan satu dengan penjaga gol Alisson,” kata Slot.

Peminat Sunderland yang teruja dan bersorak dengan apa yang mereka sangkakan akan menjadi gol kemenangan apabila Wilson Isidor berlari ke arah gol dan melepasi Alisson pada masa tambahan, tetapi rembatannya ditepis keluar di garisan gol oleh Federico Chiesa.

“Itulah yang anda mahu pemain lakukan, berikan segala-galanya yang terbaik dalam situasi seumpama itu,” kata Slot mengenai aksi Chiesa.