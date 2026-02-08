Premium
Slot, Guardiola, tertekan mesti menang
City perlu rapatkan jurang dengan Arsenal, Liverpool pula mahu pastikan dalam empat pasukan teratas
Feb 8, 2026 | 5:30 AM
Pengurus Liverpool, Arne Slot, akan mencuba untuk memastikan bahawa jurang antara pasukannya dan kelompok empat teratas tidak menjadi lebih besar. - Foto AFP
Liverpool bakal menerima kunjungan Manchester City di Anfield dalam satu lagi pertembungan penuh debaran antara dua gergasi Liga Perdana England (EPL).
City hadir dengan tekanan tersendiri selepas tercicir mata menentang Tottenham Hotspur yang membuat mereka sedar bahawa mereka tidak lagi boleh melakukan sebarang kesilapan selepas ketinggalan enam mata di belakang pendahulu liga, Arsenal.