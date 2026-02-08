SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Slot, Guardiola, tertekan mesti menang

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Sukan
Premium

Slot, Guardiola, tertekan mesti menang

City perlu rapatkan jurang dengan Arsenal, Liverpool pula mahu pastikan dalam empat pasukan teratas
LiverpoolManchester CityLiga Perdana EnglandeplEPL PREVIEW
Feb 8, 2026 | 5:30 AM
KHAIRUL AKMAL ALI
KHAIRUL AKMAL ALI

Slot, Guardiola, tertekan mesti menang

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Pengurus Liverpool, Arne Slot
Pengurus Liverpool, Arne Slot, akan mencuba untuk memastikan bahawa jurang antara pasukannya dan kelompok empat teratas tidak menjadi lebih besar. - Foto AFP

Liverpool bakal menerima kunjungan Manchester City di Anfield dalam satu lagi pertembungan penuh debaran antara dua gergasi Liga Perdana England (EPL).

City hadir dengan tekanan tersendiri selepas tercicir mata menentang Tottenham Hotspur yang membuat mereka sedar bahawa mereka tidak lagi boleh melakukan sebarang kesilapan selepas ketinggalan enam mata di belakang pendahulu liga, Arsenal.

Laporan berkaitan
City makin ketinggalan; Man U teruskan kebangkitanFeb 2, 2026 | 2:32 PM
Man City hadapi cabaran hebat di stadium Tottenham Hotspur
LiverpoolManchester CityLiga Perdana EnglandeplEPL PREVIEW
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg