Slot salahkan VAR selepas Liverpool tewas di Old Trafford
Namun beliau akur pasukannya juga perlu perbaiki kelemahan bagi hentikan tabiat ‘lepaskan gol bodoh’
May 4, 2026 | 3:16 PM
LONDON: Arne Slot berkata beliau tidak terkejut apabila keputusan Video Pembantu Pengadil (VAR) sekali lagi tidak menyebelahi Liverpool dalam kekalahan 2-3 mereka di Manchester United.
Namun ketua jurulatih itu berkata pasukannya juga perlu menilai diri sendiri untuk berhenti menghentikan “gol-gol yang tidak masuk akal” selepas mengalami kekalahan liga ke-11 musim ini.
