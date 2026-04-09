PSG kuasai dari awal untuk tewaskan Liverpool 2-0
Atletico Madrid pula tewaskan Barcelona 2-0 di Camp Nou pada suku akhir pertama
Apr 9, 2026 | 3:35 PM
Pemain Paris Saint-Germain (PSG), Desire Doue (dua dari kanan), merembat gol pembukaan ketika menentang Liverpool dalam perlawanan suku akhir pertama Liga Juara-Juara di Paris pada 8 April 2026. - Foto EPA
PARIS: Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia masing-masing menjaringkan satu gol untuk memberikan Paris Saint-Germain (PSG) kemenangan 2-0 ke atas Liverpool dalam perlawanan suku akhir pertama Liga Juara-Juara di Paris pada 8 April.
Seawal minit ke-11, PSG sudah menggegarkan gawang pelawat menerusi penyudah Doue yang bijak mengambil peluang hasil situasi kelam-kabut di depan gol, sebelum bola melambung melepasi penjaga gol, Giorgi Mamardashvili.
Liverpool tewaskan Galatasaray, Atletico terselamat dalam Liga Juara-JuaraMar 19, 2026 | 2:15 PM
City kecundang di Madrid; Chelsea dibaham PSGMar 12, 2026 | 11:52 AM