Pelari jarak jauh Singapura, Soh Rui Yong, juara maraton negara lima kali berturut-turut dan pemenang dua pingat emas Sukan SEA, kini memburu satu lagi pencapaian penting dalam Maraton Standard Chartered Singapura (SCSM) 2025, yang dijadual berlangsung pada 6 hingga 7 Disember.
Atlet berusia 34 tahun itu akan bertanding dalam acara separuh maraton pada 6 Disember, sebelum berlari maraton penuh 42.195 kilometer pada 7 Disember.
