Sukan
Soh Rui Yong sasar 3 KEJAYAAN di Maraton StandChart, Sukan SEA dalam 10 HARI

Jaguh maraton negara ingin labuh tirai 2025 dengan tiga kemenangan besar
maraton, soh rui yong, Sukan SEA
Nov 24, 2025 | 5:30 AM
Pelari jarak jauh terbaik Singapura, Soh Rui Yong, ketika memenangi Kejohanan Kebangsaan Lelaki di Maraton Standard Chartered Singapura (SCSM) pada 1 Disember 2024.
Pelari jarak jauh terbaik Singapura, Soh Rui Yong, ketika memenangi Kejohanan Kebangsaan Lelaki di Maraton Standard Chartered Singapura (SCSM) pada 1 Disember 2024. - Foto ST

Pelari jarak jauh Singapura, Soh Rui Yong, juara maraton negara lima kali berturut-turut dan pemenang dua pingat emas Sukan SEA, kini memburu satu lagi pencapaian penting dalam Maraton Standard Chartered Singapura (SCSM) 2025, yang dijadual berlangsung pada 6 hingga 7 Disember.

Atlet berusia 34 tahun itu akan bertanding dalam acara separuh maraton pada 6 Disember, sebelum berlari maraton penuh 42.195 kilometer pada 7 Disember.

