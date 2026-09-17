Lebih ramai peminat mungkin dapat menyaksikan aksi bola sepak di Stadium Jalan Besar tidak lama lagi apabila Persatuan Bola Sepak Singapura (FAS) dan Majlis Sukan Singapura (SportSG) sedang berbincang untuk memperluas kemudahan itu.

Kedua-dua pihak telah berunding sejak Kejohanan Asean yang berakhir pada Ogos.

Presiden FAS, Forrest Li, mengesahkan pada 16 September bahawa terdapat rancangan untuk membina tempat duduk South Stand baharu dengan 1,500 tempat duduk, menambah kepada kapasiti sedia ada sebanyak 6,000 tempat duduk. Tiada garis masa diberikan.

Dalam Laporan Tahunan FAS 2025/2026 yang diterbitkan dalam talian pada 16 September, Li berkata beliau berbangga dengan prestasi pasukan Singa di Kejohanan Asean 2026.

Pasukan itu melayakkan diri ke separuh akhir sebelum tersingkir selepas tewas 3-4 melalui keputusan agregat kepada Thailand – serta “sokongan dan semangat teruja yang berkobar-kobar dalam kalangan peminat kita hasil daripada persembahan ini”.

Beliau menambah dalam kenyataan itu: “Stadium kita kini lebih penuh dan lebih meriah berbanding sebelum ini.

“Lebih 30,000 peminat hadir menyokong pasukan Singa dalam perlawanan kelayakan akhir Piala Asia menentang Bangladesh, dan setiap perlawanan Kejohanan Asean di Singapura dimainkan di hadapan stadium yang penuh.

“Sebagai pengiktirafan terhadap sambutan hebat peminat, kami sedang bekerjasama dengan SportSG untuk meningkatkan kapasiti tontonan perlawanan: pertama, dengan membina South Stand baharu di Stadium Jalan Besar bagi menambah 1,500 tempat duduk, dan kemudiannya, dengan siapnya stadium baharu di Punggol dan Toa Payoh.

“Infrastruktur yang dipertingkatkan ini, yang membolehkan kita mengalu-alukan lebih ramai peminat ke padang, akan menjadikan bola sepak Singapura lebih meriah dan inklusif.”

Sekiranya diberi kelulusan, stadium baharu itu akan dibina di King George’s Avenue.

Ketika pasukan LionsXII bertanding dalam Liga Super Malaysia, tempat duduk King George’s Stand yang sementara telah dibina pada 2012 sebagai langkah sementara untuk meningkatkan kapasiti stadium, sebelum ia dirobohkan pada 2015.

SportSG dan FAS telah dihubungi untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, peminat telah menyuarakan permintaan supaya lokasi itu diperluas, susulan tempahan tiket yang laris untuk dua edisi terakhir Kejohanan Asean.

Ramai peminat pasukan Singa berasa kecewa pada Ogos selepas lebih 4,000 tiket untuk penyokong tuan rumah bagi perlawanan pertama separuh akhir antara Singapura dan Thailand habis dijual sejurus selepas jualan dibuka dalam talian.

Pada edisi 2024, ribuan peminat membentuk barisan panjang di Jalan Besar untuk membeli tiket bagi perlawanan pertama separuh akhir kejohanan itu antara Singapura dan Vietnam. Lebih 5,000 tiket habis dijual dalam tempoh kurang tujuh jam.

Sokongan terhadap pasukan Singa semakin melonjak selepas pasukan yang diterajui jurulatih Gavin Lee mencatatkan beberapa keputusan membanggakan, termasuk kelayakan sulung ke Piala Asia pada November 2025.

Pada Kejohanan Asean baru-baru ini, pasukan Singa melayakkan diri ke separuh akhir buat kali ketiga dalam tempoh empat edisi.

Mereka menamatkan kempen di tangga kedua Kumpulan A selepas menewaskan Kemboja (2-1 di padang lawan) dan Timor-Leste (2-0 di padang sendiri), sebelum seri dengan juara bertahan Vietnam (0-0 di padang lawan) dan Indonesia (1-1 di padang sendiri).

Singapura, juara sebanyak empat kali, bermain di Stadium Jalan Besar kerana Stadium Negara berkapasiti 55,000 tempat duduk telah ditempah untuk Perbarisan Sambutan Hari Kebangsaan pada 9 Ogos.