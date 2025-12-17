Pasangan boling negara, Arianne Tay (kanan) dan Charmaine Chang, memenangi pingat emas di acara boling beregu wanita Sukan SEA 2025 pada 17 Disember. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

Pasangan boling negara, Arianne Tay (kanan) dan Charmaine Chang, memenangi pingat emas di acara boling beregu wanita Sukan SEA 2025 pada 17 Disember. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

Sukan SEA: Pasangan boling wanita rangkul pingat emas Pasangan Arianne Tay dan Charmaine Chang mengatasi Indonesia 379-353

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Pasangan boling negara, Arianne Tay dan Charmaine Chang, meraih pingat emas di acara boling beregu wanita Sukan SEA 2025.

Di [eringkat final yang berlangsung di Blu-O Rhythm dan Bowl, Major Cineplex Ratchayothin, Bangkok, pada 17 Disember, duo negara itu menumpaskan Indonesia, 379-353, dalam masa 40 minit.

Ia juga merupakan pingat emas kedua bagi Chang di temasya ini selepas memenangi acara perseorang wanita.

Kemenangan itu sekaligus menambah jumlah pingat yang sudah diraih pasukan boling negara di temasya kali ini – satu emas dan dua gangsa.