Pasangan boling negara, Arianne Tay dan Charmaine Chang, meraih pingat emas di acara boling beregu wanita Sukan SEA 2025.
Di [eringkat final yang berlangsung di Blu-O Rhythm dan Bowl, Major Cineplex Ratchayothin, Bangkok, pada 17 Disember, duo negara itu menumpaskan Indonesia, 379-353, dalam masa 40 minit.
Ia juga merupakan pingat emas kedua bagi Chang di temasya ini selepas memenangi acara perseorang wanita.
Kemenangan itu sekaligus menambah jumlah pingat yang sudah diraih pasukan boling negara di temasya kali ini – satu emas dan dua gangsa.
Di Sukan SEA 2022 di Hanoi, kali terakhir boling dipertandingkan di acara dwitahunan itu, Singapura membawa pulang tujuh pingat – tiga emas, satu perak, dan tiga gangsa.
Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg