Pasukan lawan pedang wanita Singapura yang terdiri (bermula dua dari kiri) daripada Elle Koh, Kiria Tikanah Abdul Rahman, Esther Tan, dan Filzah Hidayah Nor Anuar, merangkul pingat emas di acara epee berpasukan pada 18 Disember selepas menumpaskan Thailand 45-36. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

Sukan SEA: Pasukan lawan pedang epee wanita S’pura raih emas Pasukan lelaki negara turut sumbang satu emas di acara foil berpasukan

Pasukan lawan pedang wanita Singapura merangkul pingat emas di acara epee berpasukan pada 18 Disember.

Pasukan yang terdiri daripada – Kiria Tikanah Abdul Rahman, Filzah Hidayah Nor Anuar, Elle Koh, Esther Tan – menumpaskan Thailand 45-36.

Singapura sekaligus mempertahankan gelaran juara yang dimenangi mereka pada Sukan SEA 2023.

Di peringkat separuh akhir, mereka menempuhi saingan hebat dari Filipina yang juga merupakan finalis temasya lalu.

Mereka terpaksa berhempas pulas untuk menewaskan lawan 45-40 di akhir sembilan pusingan yang penuh debaran.

Sebelum perlawanan itu, gandingan Jonathan Lim, Samuel Robson, Julian Soh dan Raphael Tan menewaskan Malaysia 45-20 untuk meraih pingat emas bagi acara foil berpasukan lelaki.

Pasukan sabre wanita yang dibarisi Juliet Heng, Christine Tan, Jermaine Tan dan Jae Lim pula memenangi pingat perak selepas tewas 32-45 kepada Thailand di perlawanan akhir.