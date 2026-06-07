Mulai Jumaat ini, saya mohon anda (sang isteri) menunjukkan empati yang melimpah-ruah kepada suami anda.

Anda juga perlu lebih banyak bersabar, terutama jika anda bukan tergolong dalam kumpulan yang meminati bola sepak, apabila suami sentiasa berada dalam keadaan separuh lena.

Laporan berkaitan
Seronok, tapi media sosial tanpa dipantau ancam anak kitaApr 5, 2026 | 5:30 AM
Antara ‘hotdog hipster’ dengan nasi rawon bungkusFeb 8, 2026 | 5:30 AM
Harap Sukan SEA dapat pupuk solidariti, jati diri bangsa bagi generasi baruDec 14, 2025 | 5:30 AM
bola sepakpiala dunia