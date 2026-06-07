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Surat terbuka kepada isteri (bagi pihak semua suami) jelang Piala Dunia
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Surat terbuka kepada isteri (bagi pihak semua suami) jelang Piala Dunia
Meskipun bakal sentiasa mengantuk, sang suami akan luangkan lebih banyak masa di rumah
Surat terbuka kepada isteri (bagi pihak semua suami) jelang Piala Dunia
Demam Piala Dunia yang berlaku empat tahun sekali kadangkala mencetus kelakuan yang tidak dijangka dalam kalangan peminat bola sepak, kata penulis. - Foto JANAAN AI
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Jun 7, 2026 | 5:30 AM
Mulai Jumaat ini, saya mohon anda (sang isteri) menunjukkan empati yang melimpah-ruah kepada suami anda.
Anda juga perlu lebih banyak bersabar, terutama jika anda bukan tergolong dalam kumpulan yang meminati bola sepak, apabila suami sentiasa berada dalam keadaan separuh lena.
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