Antara ‘hotdog hipster’ dengan nasi rawon bungkus

Bazar Ramadan boleh jadi warisan, gabung rasa masa lalu dengan cita rasa moden
BazarRamadan
Feb 8, 2026 | 5:30 AM

Perubahan jenis makanan yang dijual di bazar mungkin sekadar cerminan perubahan citarasa masyarakat. Ia tidak boleh dilihat sebagai berlawan semata-mata tetapi sebagai pilihan yang lebih luas untuk semua.
Perubahan jenis makanan yang dijual di bazar mungkin sekadar cerminan perubahan citarasa masyarakat. Ia tidak boleh dilihat sebagai berlawan semata-mata tetapi sebagai pilihan yang lebih luas untuk semua. - Gambar dijana KECERDASAN BUATAN (AI)

Kedua-dua anak saya tidak sabar menanti bazar Ramadan dibuka di serata Singapura dalam masa beberapa hari lagi.

Mereka idamkan minuman Paddle Pop, air balang warna-warni dan hotdog hipster yang memang menjadi tumpuan setiap kali bulan puasa menjelma.

BazarRamadan
