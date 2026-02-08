Premium
Antara ‘hotdog hipster’ dengan nasi rawon bungkus
Bazar Ramadan boleh jadi warisan, gabung rasa masa lalu dengan cita rasa moden
Feb 8, 2026 | 5:30 AM
Perubahan jenis makanan yang dijual di bazar mungkin sekadar cerminan perubahan citarasa masyarakat. Ia tidak boleh dilihat sebagai berlawan semata-mata tetapi sebagai pilihan yang lebih luas untuk semua. - Gambar dijana KECERDASAN BUATAN (AI)
Kedua-dua anak saya tidak sabar menanti bazar Ramadan dibuka di serata Singapura dalam masa beberapa hari lagi.
Mereka idamkan minuman Paddle Pop, air balang warna-warni dan hotdog hipster yang memang menjadi tumpuan setiap kali bulan puasa menjelma.
Laporan berkaitan
Harap Sukan SEA dapat pupuk solidariti, jati diri bangsa bagi generasi baruDec 14, 2025 | 5:30 AM
Masyarakat perlu pemimpin khidmat jagaan generasi baru beri bimbingan rohaniNov 21, 2025 | 5:30 AM
Pengajaran insiden salah selipar di masjidOct 19, 2025 | 5:30 AM