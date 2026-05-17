Tatkala peluangnya meraih tiket terakhir ke Liga Juara-Juara AFC 2 (ACL2) bagi musim 2026/27 berada di hujung tanduk pada hari terakhir Liga Perdana Singapura (SPL), BG Tampines Rovers tenang menyahut cabaran dengan aksi luar biasa.

Pasukan bergelar The Stags itu hanya memerlukan keputusan seri untuk melayakkan diri ke pertandingan kelab kedua tertinggi di Asia itu, tetapi ia berjaya menjaringkan tiga gol dan bertahan dengan hanya 10 pemain dalam suku terakhir perlawanan untuk menumbangkan juara SPL, Lion City Sailors, 3-2 di Our Tampines Hub pada 17 Mei.