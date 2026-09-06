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Tampines sasar ulangi kejayaan Perisai Masyarakat
Nazri Nasir hadapi ujian pertama sebagai ketua jurulatih, penyerang Hide Higashikawa ‘senjata’ utama Tampines
Ketua jurulatih Tampines Rovers, Nazri Nasir, bertekad untuk membimbing pasukannya mengulangi kejayaan menjulang Perisai Masyarakat menjelang aksi menentang Lion City Sailors di Stadium Jalan Besar pada 6 September. - Foto BM oleh FANDY RAZAK
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Setahun selepas mencipta kejutan besar dalam perlawanan pembukaan musim, Tampines Rovers sekali lagi berpeluang memberi amaran awal kepada juara bertahan Liga Perdana Singapura (SPL), Lion City Sailors.
Kededua pasukan akan bertembung dalam perlawanan Perisai Masyarakat di Stadium Jalan Besar pada 6 September, dengan trofi pertama musim ini menjadi taruhan, menjelang kempen SPL yang akan bermula lima hari kemudian.
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