Setahun selepas mencipta kejutan besar dalam perlawanan pembukaan musim, Tampines Rovers sekali lagi berpeluang memberi amaran awal kepada juara bertahan Liga Perdana Singapura (SPL), Lion City Sailors.

Kededua pasukan akan bertembung dalam perlawanan Perisai Masyarakat di Stadium Jalan Besar pada 6 September, dengan trofi pertama musim ini menjadi taruhan, menjelang kempen SPL yang akan bermula lima hari kemudian.