Pada usia 17 tahun, Gilberto Mora menjadi antara pemain termuda dalam sejarah Piala Dunia moden dan sudah tampil dalam kemenangan pembukaan 2-0 Mexico ke atas Afrika Selatan. Walaupun merupakan pemain termuda dalam Piala Dunia kali ini, beliau tidak kelihatan janggal dalam kalangan pemain yang lebih berpengalaman. Bermain di hadapan puluhan ribu penyokong tuan rumah, Mora menunjukkan ketenangan luar biasa, tanda jelas seorang pemain yang matang, berbakat besar dan tidak gentar dengan tekanan. - Foto REUTERS