Derbi Manchester tiba sekali lagi pada fasa yang sangat berbeza bagi dua pasukan yang menjadi seteru sebandar.

Manchester United menuju ke pertembungan di Old Trafford dengan luka yang masih belum sembuh – dihantui kekecewaan selepas kemenangan yang kelihatan sudah pasti di Everton terlepas begitu sahaja pada saat-saat akhir perlawanan.

Manchester City pula hadir dengan keyakinan yang sangat berbeza, setelah memenangi kesemua tiga perlawanan liga pembukaan mereka dan mengumpul sembilan mata penuh.

Namun, itulah sifat sesuatu derbi yang membuatnya sangat menghiburkan.

Apa sahaja yang berlaku sebelum pertembungan tersebut menjadi tidak relevan apabila dua pasukan yang berkongsi bandar, sejarah dan persaingan sengit bertemu di padang.

Bagi United, derbi ini memberikan peluang segera untuk melupakan kekecewaan di Everton dan bangkit semula.

Bagi City pula, ia merupakan peluang untuk menunjukkan mereka benar-benar bersedia menjadi pencabar utama musim ini.

Keputusan di Everton sememangnya mengecewakan, tetapi persembahan United tidak semuanya negatif.

Mereka menunjukkan ancaman ketika menyerang, mengawal banyak bahagian permainan dan dua kali berjaya meletakkan diri mereka di hadapan.

Masalahnya ialah mereka gagal mengawal perlawanan dan menutup ruang kebangkitan lawan mereka.

Gol penyamaan pemain Everton Maitland-Niles pada minit ke-96 menonjolkan kelemahan dalam menguruskan detik-detik akhir – sesuatu yang pasti mahu diperbaiki Michael Carrick sebelum berdepan lawan yang mempunyai kualiti untuk menghukum kesilapan sekecil mana pun.

Dan tiada pentas yang lebih besar untuk membuktikan mereka sudah belajar daripada kesilapan itu selain derbi Manchester.

Marcus Rashford (kanan) tampil bertenaga di bahagian sayap kiri United ketika menentang Everton, membuktikan impak positifnya sejak kembali menyarung jersi kelab walaupun terpaksa dikeluarkan seawal minit ke-70 akibat masalah fizikal. - Foto REUTERS

Apabila berbicara tentang kebangkitan, antara pemain United yang terlintas di fikiran adalah Marcus Rashford.

Walaupun ada yang ragu-ragu tentang komitmen beliau kepada kelab tersebut, Rashford kini tampil dengan prestasi yang baik sejak beliau kembali ke United.

Dan jika United mahu mengeksploitasi ruang di belakang pertahanan City, Rashford boleh menjadi senjata paling berbahaya.

Pemain itu kelihatan bertenaga ketika menentang Everton, khususnya menerusi pergerakannya di sebelah kiri serta keserasian yang baik bersama Luke Shaw.

Beliau akhirnya dikeluarkan pada minit ke-70 kerana sedikit masalah fizikal, tetapi Carrick berkata ia bukan sesuatu yang serius.

Dalam perlawanan seperti derbi, kelajuan Rashford boleh menjadi amat penting.

City dijangka mahu menguasai bola dan menolak barisan mereka ke hadapan, tetapi itu juga boleh membuka ruang di belakang pertahanan.

Jika United berjaya memenangi bola dan melakukan transisi dengan pantas, Rashford adalah pemain yang mampu mengubah satu situasi bertahan menjadi ancaman gol dalam beberapa saat sahaja.

Lebih daripada itu, derbi di Old Trafford memberikan Rashford pentas besar untuk terus membina momentumnya bersama United.

Penyerang Manchester City Erling Haaland (kiri) bakal menjadi ancaman utama benteng pertahanan Manchester United apabila Manchester City bertandang ke Old Trafford pada 13 September dalam aksi derbi tumpuan. - Foto AFP

City pula mempunyai senjata yang tidak kurang menakutkan... Erling Haaland.

Penyerang Norway itu menjaringkan gol kemenangan ketika menentang Coventry, sekali gus mencapai 300 gol bagi kelab.

Lebih penting, beliau menjaringkan gol dalam ketiga-tiga kemenangan City dalam liga musim ini.

Bagi United, cabarannya bukan hanya bagaimana menghalang Haaland tetapi bagaimana memutuskan bekalan kepadanya.

Jika terlalu ramai pemain tertumpu kepada Haaland, pemain lain City boleh mendapat ruang.

Itulah yang menjadikan City begitu berbahaya.

Satu lagi pertempuran penting dijangka berlaku di bahagian tengah.

City mahu mengawal tempo dan memaksa United bertahan untuk tempoh yang panjang, sementara United perlu mencari keseimbangan antara mengekalkan struktur pertahanan dan melancarkan serang balas dengan pantas apabila mendapat bola.

Di sinilah Mainoo boleh memainkan peranan besar.

United perlu cukup berani untuk keluar daripada tekanan City tetapi tidak terlalu terbuka sehingga memberi Haaland dan rakan-rakannya ruang untuk menyerang.

City pula perlu berhati-hati dengan serangan balas United.

Mereka mungkin memiliki penguasaan bola lebih banyak, tetapi semakin ramai pemain bergerak ke hadapan, semakin besar ruang yang boleh dimanfaatkan Rashford dan United.

Empat mata daripada tiga perlawanan bukan permulaan ideal buat United.

Namun, derbi memberikan mereka peluang untuk mengubah naratif dalam satu malam.

Kemenangan ke atas City bukan sahaja akan memberikan tiga mata, tetapi juga mengembalikan keyakinan selepas kekecewaan di Everton.

City pula mempunyai peluang untuk menunjukkan bahawa permulaan sempurna mereka bukan sekadar angka awal musim.

Tiga kemenangan daripada tiga, Haaland yang sudah menjaringkan gol dalam setiap perlawanan dan barisan serangan dengan pelbagai pilihan menjadikan mereka lawan yang sangat sukar.

Tetapi mereka perlu berdepan United yang terluka, dan tekad bangkit.

Dan dalam derbi, pasukan yang paling terdesak kadangkala menjadi pasukan yang paling berbahaya.