Usaha atlet lawan pedang negara diiktiraf, antara 247 penerima biasiswa SpexSG
Apr 29, 2026 | 10:45 PM
Setelah bertahun berdikari, berusaha dan memerah tenaga untuk sukan lawan pedang Singapura, atlet lawan pedang kebangsaan, Azfar Luqman Ong, dianugerahkan biasiswa program Kecemerlangan Sukan (Spex) negara, spexPotential. - Foto BH oleh KHAIRUL AKMAL ALI
Lama selepas sesi latihan berakhir, atlet kebangsaan lawan pedang, Azfar Luqman Ong masih lagi terus berlatih dengan mengulangi apa yang dipelajarinya, memperhalusi pergerakan dan mencabar dirinya mengatasi keletihan.
Pada hari-hari lain pula beliau akan terus ke tempat kerja sambilan bagi menyokong usahanya dalam sukan lawan pedang.
